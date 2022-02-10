Сертификаты переболевшего будут выдавать по результатам экспресс-теста на коронавирус

Он отметил, что если человек сделал экспресс-тест дома и получил положительный результат, он может обратиться на горячую линию 122 или в кол-центр поликлиники. После этого к нему придет врач для подтверждения диагноза и проведения экспресс- или ПЦР-теста. Больничный на семь дней можно оформить при первых симптомах ОРВИ после дистанционной медконсультации, для этого не нужно сдавать анализы.