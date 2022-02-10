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Сертификаты переболевшего будут выдавать по результатам экспресс-теста на коронавирус

Ведомости

Россияне, которые получат положительный результат экспресс-теста на коронавирус, смогут оформить сертификат переболевшего при условии, что тест проведет медработник, медорганизация или лаборатория, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — пояснил Кузнецов.

Он отметил, что если человек сделал экспресс-тест дома и получил положительный результат, он может обратиться на горячую линию 122 или в кол-центр поликлиники. После этого к нему придет врач для подтверждения диагноза и проведения экспресс- или ПЦР-теста. Больничный на семь дней можно оформить при первых симптомах ОРВИ после дистанционной медконсультации, для этого не нужно сдавать анализы.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что ставить диагноз COVID-19 теперь можно после положительного результата экспресс-теста, его больше не нужно подтверждать ПЦР-тестом.

За последние сутки в России зарегистрировали 197 076 случаев заражения коронавирусом – максимум за весь период пандемии. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения омикрона. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю снизился на 0,3 п.п., до 64,1%.

Ранее по теме: Минздрав назвал дату начала выдачи QR-кодов при наличии антител к COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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