Сертификаты переболевшего будут выдавать по результатам экспресс-теста на коронавирус
Россияне, которые получат положительный результат экспресс-теста на коронавирус, смогут оформить сертификат переболевшего при условии, что тест проведет медработник, медорганизация или лаборатория, сообщил ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», — пояснил Кузнецов.
Он отметил, что если человек сделал экспресс-тест дома и получил положительный результат, он может обратиться на горячую линию 122 или в кол-центр поликлиники. После этого к нему придет врач для подтверждения диагноза и проведения экспресс- или ПЦР-теста. Больничный на семь дней можно оформить при первых симптомах ОРВИ после дистанционной медконсультации, для этого не нужно сдавать анализы.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что ставить диагноз COVID-19 теперь можно после положительного результата экспресс-теста, его больше не нужно подтверждать ПЦР-тестом.
За последние сутки в России зарегистрировали 197 076 случаев заражения коронавирусом – максимум за весь период пандемии. Заболеваемость коронавирусом начала расти 11 января на фоне распространения омикрона. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю снизился на 0,3 п.п., до 64,1%.