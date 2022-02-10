Суд одобрил взыскание 100% доли Абызова в уставном капитале «РУ-КОМ»

По данным следствия, преступное сообщество, куда входили Абызов и его партнеры, в период с 2012 по 2018 г. похитило 4 млрд руб. у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС. Кроме того, от незаконной предпринимательской деятельности они получили доход более чем в 32,5 млрд руб. Фигурантов дела, их имущество и имущество подконтрольных им компаний арестовали.