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Суд одобрил взыскание 100% доли Абызова в уставном капитале «РУ-КОМ»

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Гагаринский суд Москвы удовлетворил требования приставов о взыскании всей доли экс-министра Михаила Абызова в уставном капитале ООО «РУ-КОМ», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Также компании запретили распродавать имущество. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Бизнес-группа «РУ-КОМ» занимается инвестициями и управлением диверсифицированными промышленными активами в различных отраслях экономики, строительстве, энергетике, энергетическом машиностроении, угольной отрасли и сельском хозяйстве.

Абызова и других фигурантов дела обвинили по пяти статьям: создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По данным следствия, преступное сообщество, куда входили Абызов и его партнеры, в период с 2012 по 2018 г. похитило 4 млрд руб. у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС. Кроме того, от незаконной предпринимательской деятельности они получили доход более чем в 32,5 млрд руб. Фигурантов дела, их имущество и имущество подконтрольных им компаний арестовали.

В конце сентября 2020 г. прокуратура нашла у Абызова 70 компаний в Эстонии, которыми он владел в 2015 г., когда был министром открытого правительства. Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров более 32 млрд руб. в пользу государства. В октябре 2020 г. Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск.

8 сентября 2021 г. Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства — по $22 млн и $104,5 млн соответственно. Сначала кредитная организация собиралась оспорить решение, но затем заключила с Генпрокуратурой мировое соглашение, подразумевающее отказ от оспаривания действий друг друга по данному вопросу.

8 февраля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело на рассмотрение в Гагаринский суд Москвы.

Ранее по теме: Генпрокуратура направила дело Абызова в суд

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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