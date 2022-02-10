Появилась новая схема вакцинации препаратом «Эпиваккорона-Н»

Вакцина «Эпиваккорона-Н» создана на основе пептидных антигенов в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Препарат был зарегистрирован в России 26 августа прошлого года. Прививки этой вакциной могут делать люди от 18 до 60 лет. В гражданский оборот было введено более 470 000 доз вакцины.