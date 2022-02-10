Появилась новая схема вакцинации препаратом «Эпиваккорона-Н»
Вакцинация препаратом «Эпиваккорона-Н» может состоять из трех прививок вместо двух, третью можно делать через два месяца после второй, говорится в инструкции к препарату.
«Способ применения и дозы... трехкратное введение по схеме: 1-я прививка — 0,5 мл в выбранный день, 2-я прививка — 0,5 мл через 14-21 день, 3-я прививка — 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки», — говорится в инструкции (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний «Эпиваккороны-Н» на людях старше 60 лет. В ходе испытаний ученые изучат возможность ревакцинирования препаратом через полгода и год после перенесенного COVID-19, а также через полгода после вакцинации.
Вакцина «Эпиваккорона-Н» создана на основе пептидных антигенов в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Препарат был зарегистрирован в России 26 августа прошлого года. Прививки этой вакциной могут делать люди от 18 до 60 лет. В гражданский оборот было введено более 470 000 доз вакцины.