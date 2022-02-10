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Появилась новая схема вакцинации препаратом «Эпиваккорона-Н»

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Вакцинация препаратом «Эпиваккорона-Н» может состоять из трех прививок вместо двух, третью можно делать через два месяца после второй, говорится в инструкции к препарату.

«Способ применения и дозы... трехкратное введение по схеме: 1-я прививка — 0,5 мл в выбранный день, 2-я прививка — 0,5 мл через 14-21 день, 3-я прививка — 0,5 мл через 2 месяца после второй прививки», — говорится в инструкции (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сегодня Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний «Эпиваккороны-Н» на людях старше 60 лет. В ходе испытаний ученые изучат возможность ревакцинирования препаратом через полгода и год после перенесенного COVID-19, а также через полгода после вакцинации.

Вакцина «Эпиваккорона-Н» создана на основе пептидных антигенов в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Препарат был зарегистрирован в России 26 августа прошлого года. Прививки этой вакциной могут делать люди от 18 до 60 лет. В гражданский оборот было введено более 470 000 доз вакцины.

Ранее по теме: Минздрав одобрил испытания вакцины «Эпиваккорона-Н» на людях старше 60 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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