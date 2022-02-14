В Госдуму внесли альтернативный законопроект о борьбе с пытками
Сенатор Людмила Нарусова внесла в Госдуму альтернативный законопроект по борьбе с пытками. Об этом она сообщила агентству «РИА Новости». Законопроект предполагает внесение изменений в УК, УПК и закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
УК предлагается дополнить статьей 286.2 «Применение пытки» государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в качестве официального, а также с их официального согласия или ведома. За такие преступления предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
«Если это преступление совершено с применением оружия или специальных средств, либо группой лиц, либо с особой жестокостью, либо в отношении двух человек и более, то предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет», — пишет агентство со ссылкой на текст законопроекта.
По мнению Нарусовой, оперативники в некоторых случаях применяют насилие к заключенным из-за их заинтересованности в «демонстрировании раскрытия преступления по делам, где нет весомых доказательств вины, но для повышения показателей бывает достаточно выбить признания, в том числе у невиновных».
«Чтобы обессмыслить применение пыток и не допустить привлечения к уголовной ответственности невиновных, необходимо внести изменения в статью 75 УПК РФ, в которой в подпункте 1 пункта 2 дано перечисление недопустимых доказательств и указано, что к ним относятся показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде», — следует из текста законопроекта. Пытка должна рассматриваться как тяжкое преступление, подлежащее самостоятельному уголовному наказанию, отметила сенатор.
В конце декабря был внесен первый законопроект об ужесточении наказания за применение пыток к заключенным. Наказания предлагается ужесточить за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий»). Такие преступления при принятии изменений будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, что также переводит их в разряд особо тяжких. Введение такой меры увеличит срок давности по делам о пытках и позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. В ст. 302 УК предлагается ввести нового субъекта — сотрудника правоохранительных органов. Это поможет привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН.
С октября прошлого года правозащитный проект Gulagu.net выложил в сеть свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении заключенных в тюремной больнице в Саратовской области. Вскоре Gulagu.net сообщил о получении видео с пытками еще в четырех колониях. Архив правозащитникам предоставил белорус Сергей Савельев, который отбывал срок в Саратовской области и обслуживал камеры и видеорегистраторы в ОТБ-1.
Вскоре после этого президент России Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. Следственные органы уже возбудили 20 уголовных дел по фактам пыток в туберкулезной больнице в Саратовской области.