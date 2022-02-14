В Госдуму внесли альтернативный законопроект о борьбе с пытками

В конце декабря был внесен первый законопроект об ужесточении наказания за применение пыток к заключенным. Наказания предлагается ужесточить за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий»). Такие преступления при принятии изменений будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, что также переводит их в разряд особо тяжких. Введение такой меры увеличит срок давности по делам о пытках и позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. В ст. 302 УК предлагается ввести нового субъекта — сотрудника правоохранительных органов. Это поможет привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и сотрудников ФСИН.