Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы
Национальная полиция Украины в период с 14 по 19 февраля 2022 г. переходит на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба ведомства.
«С 14 по 19 февраля 2022 г. личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы», — говорится в сообщении, размещенном в Facebook.
В частности, ведомство увеличит количество патрулей для обеспечения общественной безопасности и порядка на улицах, развернет дополнительные ситуационные центры для мониторинга ситуации в стране, а также возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.
С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих и их число увеличивается с каждым днем. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать. 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада предоставить доказательства того, что Россия планирует вторгнуться в его страну. До этого он говорил, что подобные заявления западных чиновников наносят ущерб украинской экономике.