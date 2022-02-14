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Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

Ведомости

Национальная полиция Украины в период с 14 по 19 февраля 2022 г. переходит на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 14 по 19 февраля 2022 г. личный состав полиции переведен на усиленный режим несения службы», — говорится в сообщении, размещенном в Facebook.

В частности, ведомство увеличит количество патрулей для обеспечения общественной безопасности и порядка на улицах, развернет дополнительные ситуационные центры для мониторинга ситуации в стране, а также возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих и их число увеличивается с каждым днем. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать. 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада предоставить доказательства того, что Россия планирует вторгнуться в его страну. До этого он говорил, что подобные заявления западных чиновников наносят ущерб украинской экономике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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