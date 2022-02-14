Нацполиция Украины перешла на усиленный режим работы

С осени 2021 г. в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих и их число увеличивается с каждым днем. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать. 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от стран Запада предоставить доказательства того, что Россия планирует вторгнуться в его страну. До этого он говорил, что подобные заявления западных чиновников наносят ущерб украинской экономике.