Валиева прокомментировала ситуацию с нарушением антидопинговых правил на Олимпиаде
Российская спортсменка Камила Валиева прокомментировала ситуацию с нарушением антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Пекине. Слова Валиевой передает «Первый канал».
«Эти дни для меня были очень сложными. Уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала, и поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения, но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты», — сказала Валиева.
Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако 9 февраля фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. Этим решением оказались недовольны Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК).
По итогам рассмотрения дела российской спортсменки в CAS Валиеву допустили до участия в женском одиночном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. CAS отклонил апелляции МОК, WADA и Международного союза конькобежцев (ISU). Ранее все три организации пытались оспорить снятие с Валиевой временного отстранения от участия в Олимпиаде.
На заседании CAS не рассматривался вопрос виновности или невиновности Валиевой в употреблении запрещенных веществ. Выездная панель суда решала лишь, может фигуристка участвовать в личном турнире Олимпиады или нет. CAS выпустил отдельный пресс-релиз, в котором объяснил мотивы допуска Камилы до соревнований. В преамбуле суд отметил, что располагает «очень ограниченным количеством фактов» по делу, поэтому в первую очередь принял во внимание обстоятельства, которые не нуждаются в доказательствах.
Первое из них: Валиевой еще не исполнилось 16 лет – в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом спортсмены младше этого возраста являются «защищенными лицами» и в случае нарушений подвергаются более мягким санкциям. Во-вторых, арбитры выездной панели сочли, что дисквалификация принесла бы «непоправимый вред» спортсменке, которая не сдавала положительных допинг-проб во время Олимпиады.
Российские фигуристы завоевали золотые медали в командном турнире Олимпиады. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля, однако ее перенесли из-за положительного теста на допинг у Валиевой.
Валиева является действующей чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды во всех программах — короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме баллов (272,71).