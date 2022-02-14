Валиева прокомментировала ситуацию с нарушением антидопинговых правил на Олимпиаде

«Эти дни для меня были очень сложными. Уже как бы не хватает эмоций. То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала, и поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения, но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. И буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу свои результаты», — сказала Валиева.