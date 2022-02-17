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Ученый рассказал о симптомах коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте

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Коронавирус может оседать в кишечнике человека вместо носа, поэтому у пациента могут наблюдаться проблемы с желудочно-кишечным трактом при отрицательных результатах ПЦР-тестов, сообщил The Sun со ссылкой на профессора Тима Спектора из ZOE Covid Symptom Study.

Поэтому инфицированные «омикроном» могут испытывать только связанные с этим симптомы. Среди них: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея. По словам ученого, при обнаружении таких симтомов лучше сразу же самоизолироваться и сделать тест на наличие коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, вероятность выявить коронавирус при тестировании снижается через несколько дней после заражения, поэтому иногда у пациентов с симптомами COVID-19 тесты дают отрицательный результат. Это может произойти после четвертого-пятого дня болезни, при этом у заболевших могут быть респираторные симптомы (кашель, насморк, повышение температуры).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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