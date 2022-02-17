Ученый рассказал о симптомах коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте
Коронавирус может оседать в кишечнике человека вместо носа, поэтому у пациента могут наблюдаться проблемы с желудочно-кишечным трактом при отрицательных результатах ПЦР-тестов, сообщил The Sun со ссылкой на профессора Тима Спектора из ZOE Covid Symptom Study.
Поэтому инфицированные «омикроном» могут испытывать только связанные с этим симптомы. Среди них: тошнота, рвота, боль в животе и его вздутие, изжога, диарея. По словам ученого, при обнаружении таких симтомов лучше сразу же самоизолироваться и сделать тест на наличие коронавирусной инфекции.
По данным Роспотребнадзора, вероятность выявить коронавирус при тестировании снижается через несколько дней после заражения, поэтому иногда у пациентов с симптомами COVID-19 тесты дают отрицательный результат. Это может произойти после четвертого-пятого дня болезни, при этом у заболевших могут быть респираторные симптомы (кашель, насморк, повышение температуры).