Ученый рассказал о симптомах коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте

По данным Роспотребнадзора, вероятность выявить коронавирус при тестировании снижается через несколько дней после заражения, поэтому иногда у пациентов с симптомами COVID-19 тесты дают отрицательный результат. Это может произойти после четвертого-пятого дня болезни, при этом у заболевших могут быть респираторные симптомы (кашель, насморк, повышение температуры).