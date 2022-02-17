Онкология занимает лидирующие позиции по смертности в России
Онкологические заболевания являются одной из самых распространенных причин смерти в России, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в приветствии участникам Всероссийского XII Форума межрегионального общественного движения «Движение против рака».
«К сожалению, злокачественные заболевания по-прежнему занимают лидирующие позиции по смертности как в нашей стране, так и во всем мире, и противостоять этому страшному недугу можно лишь объединив усилия», — заявила Голикова (цитата по «РИА Новости»).
Она напомнила, что в России с 2018 г. реализуется федеральных проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Перед онкологической службой стоят серьезные задачи, в том числе снижение показателя смертности. Достичь этого можно только с помощью повышения доступности и качества онкологической помощи, отметила Голикова.
По данным Счетной палаты, за девять месяцев прошлого года злокачественные новообразования выявили у 791 389 граждан России. При этом в нескольких регионах доля пациентов, у которых онкология была обнаружена на поздней стадии, существенно превысила общероссийский показатель (19,3%). В Дагестане такая доля составляет 35,06% от всех пациентов, впервые получивших диагноз «онкология», в регионе. В Туве – 35,55%, Ульяновской области – 35,86%, Смоленской области – 40,81% и Удмуртии – 42,19%.
В конце января Росстат сообщил о росте смертности в России в 2021 г. на 15,1% до 2,4 млн человек. По данным ведомства, в прошлом году естественная убыль населения России составила 1,04 млн человек, в 2020 г. – 688 700 человек. Рождаемость в 2021 г. в России снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек.