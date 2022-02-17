Онкология занимает лидирующие позиции по смертности в России

В конце января Росстат сообщил о росте смертности в России в 2021 г. на 15,1% до 2,4 млн человек. По данным ведомства, в прошлом году естественная убыль населения России составила 1,04 млн человек, в 2020 г. – 688 700 человек. Рождаемость в 2021 г. в России снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек.