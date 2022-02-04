Мурашко сообщил о сокращении смертности от рака в пандемию

«За период пандемии [по сравнению] с допандемийным периодом показатели смертности населения от злокачественных новообразований снизились на 6%. Для данной категории с очень агрессивными заболеваниями это просто колоссальный результат и великолепное достижение всех онкологов страны», — сказал он журналистам. При этом глава Минздрава отметил, что за последние два года число пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях возросло более, чем на 2%, а количество пациентов, которые прошли лучевую терапию, увеличилось на 5,5%.