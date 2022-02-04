Мурашко сообщил о сокращении смертности от рака в пандемию
В России за время пандемии коронавируса сократился показатель смертности от злокачественных новообразований на 6%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.
«За период пандемии [по сравнению] с допандемийным периодом показатели смертности населения от злокачественных новообразований снизились на 6%. Для данной категории с очень агрессивными заболеваниями это просто колоссальный результат и великолепное достижение всех онкологов страны», — сказал он журналистам. При этом глава Минздрава отметил, что за последние два года число пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях возросло более, чем на 2%, а количество пациентов, которые прошли лучевую терапию, увеличилось на 5,5%.
По данным, представленным Счетной палатой в ноябре 2021 г., за девять месяцев прошлого года злокачественные новообразования выявили у 791 389 граждан России. При этом в нескольких регионах доля пациентов, у которых онкология была обнаружена на поздней стадии, существенно превысила общероссийский показатель (19,3%). В Дагестане такая доля составляет 35,06% от всех пациентов, впервые получивших диагноз «онкология», в регионе. В Туве – 35,55%, Ульяновской области – 35,86%, Смоленской области – 40,81% и Удмуртии – 42,19%.
В конце января Росстат сообщил о росте смертности в России в 2021 г. на 15,1% — до 2,4 млн человек. По данным ведомства, в прошлом году естественная убыль населения России составила 1,04 млн человек, в 2020 г. – 688 700 человек. Рождаемость в 2021 г. в России снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек.