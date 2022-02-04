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Мурашко сообщил о сокращении смертности от рака в пандемию

Ведомости

В России за время пандемии коронавируса сократился показатель смертности от злокачественных новообразований на 6%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

«За период пандемии [по сравнению] с допандемийным периодом показатели смертности населения от злокачественных новообразований снизились на 6%. Для данной категории с очень агрессивными заболеваниями это просто колоссальный результат и великолепное достижение всех онкологов страны», — сказал он журналистам. При этом глава Минздрава отметил, что за последние два года число пациентов с выявленным раком на первой и второй стадиях возросло более, чем на 2%, а количество пациентов, которые прошли лучевую терапию, увеличилось на 5,5%.

По данным, представленным Счетной палатой в ноябре 2021 г., за девять месяцев прошлого года злокачественные новообразования выявили у 791 389 граждан России. При этом в нескольких регионах доля пациентов, у которых онкология была обнаружена на поздней стадии, существенно превысила общероссийский показатель (19,3%). В Дагестане такая доля составляет 35,06% от всех пациентов, впервые получивших диагноз «онкология», в регионе. В Туве – 35,55%, Ульяновской области – 35,86%, Смоленской области – 40,81% и Удмуртии – 42,19%.

В конце января Росстат сообщил о росте смертности в России в 2021 г. на 15,1% — до 2,4 млн человек. По данным ведомства, в прошлом году естественная убыль населения России составила 1,04 млн человек, в 2020 г. – 688 700 человек. Рождаемость в 2021 г. в России снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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