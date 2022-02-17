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Фигуристка Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине

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Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место по итогам двух прокатов турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине, передает «РИА Новости». Это пятое олимпийское золото на счету сборной России.

Фигуристка набрала 255,95 балла после прокатов короткой и произвольной программ. Второе место заняла еще одна представительница России Александра Трусова — 251,73 балла, она впервые в истории Олимпийских игр исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе. Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото — 233,13 балла. Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла четвертое место — 224,09 балла.

Щербакова является действующей чемпионкой мира и двукратным призером чемпионата Европы. Трусова — бронзовый призер чемпионата мира, также на ее счету две бронзовые медали чемпионатов Европы. Обе спортсменки не участвовали в командных соревнованиях фигуристов.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка может принимать участие в соревнованиях, однако она не оправдана по делу о применении допинга.

16 февраля официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результаты соревнований по фигурному катанию среди одиночниц на Олимпийских играх в Пекине будут считаться предварительными, если Валиева попадет в тройку призеров. Такое же ограничение накладывалось бы и на мировые рекорды, если бы их установила фигуристка.

На сегодняшний день сборная России занимает девятое место в общем зачете Олимпиады — спортсмены завоевали пять золотых, девять серебряных и двенадцать бронзовых медалей. Лидируют в общем зачете сборные Норвегии, Германии и США.

Ранее по теме: Валиеву допустили до Олимпиады, но не оправдали в употреблении допинга

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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