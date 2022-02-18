Газета
Общество

В Кремле ответили на критику МОК в адрес тренерского штаба Валиевой

Ведомости

В Кремле с уважением относятся к мнению президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, однако не всегда с ним согласны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал критику Баха в адрес окружения российской фигуристки Камиллы Валиевой.

«Томас Бах — весьма авторитетный человек в мировом спорте, он возглавляет МОК, поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но мы не обязательно с ним соглашаемся», — подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что Баху не нравится «жестокость» российских тренеров, однако именно это является залогом побед фигуристок из команды Этери Тутберидзе. 

«Давайте гордиться нашими победителями, поздравим наших медалистов. Камила Валиева осталась четвёртой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший», — заключил Песков.

Ранее Бах заявил, что был «неприятно удивлен» тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. По итогам двух прокатов фигуристка заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы. По мнению Баха, Валиева находится под «огромным психологическим давлением», а ее окружение, включая тренерский штаб, «не заслуживает доверия».

Министр спорта России Олег Матыцин также прокомментировал слова Баха, заявив, что его комментарии как президента МОК должны быть «сдержаннее». Он добавил, что результаты работы тренерского штаба Тутберидзе «говорят сами за себя».

По итогам двух прокатов турнира одиночниц первое место заняла россиянка Анна Щербакова. Она набрала 255,95 балла после прокатов короткой и произвольной программ. Второе место заняла еще одна представительница России Александра Трусова — 251,73 балла, она впервые в истории Олимпийских игр исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.

11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка может принимать участие в соревнованиях, однако она не оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных