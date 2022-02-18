В Кремле ответили на критику МОК в адрес тренерского штаба Валиевой
В Кремле с уважением относятся к мнению президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, однако не всегда с ним согласны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал критику Баха в адрес окружения российской фигуристки Камиллы Валиевой.
«Томас Бах — весьма авторитетный человек в мировом спорте, он возглавляет МОК, поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но мы не обязательно с ним соглашаемся», — подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил, что Баху не нравится «жестокость» российских тренеров, однако именно это является залогом побед фигуристок из команды Этери Тутберидзе.
«Давайте гордиться нашими победителями, поздравим наших медалистов. Камила Валиева осталась четвёртой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший», — заключил Песков.
Ранее Бах заявил, что был «неприятно удивлен» тем, как холодно окружение Валиевой встретило спортсменку после неудачного проката в произвольной программе турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. По итогам двух прокатов фигуристка заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы. По мнению Баха, Валиева находится под «огромным психологическим давлением», а ее окружение, включая тренерский штаб, «не заслуживает доверия».
Министр спорта России Олег Матыцин также прокомментировал слова Баха, заявив, что его комментарии как президента МОК должны быть «сдержаннее». Он добавил, что результаты работы тренерского штаба Тутберидзе «говорят сами за себя».
По итогам двух прокатов турнира одиночниц первое место заняла россиянка Анна Щербакова. Она набрала 255,95 балла после прокатов короткой и произвольной программ. Второе место заняла еще одна представительница России Александра Трусова — 251,73 балла, она впервые в истории Олимпийских игр исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе.
11 февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба Валиевой дала положительный результат на препарат триметазидин. После этого РУСАДА временно отстранило Валиеву от участия в личном турнире Олимпиады в Пекине, однако фигуристка оспорила это решение и вернула себе право на участие. По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) фигуристка может принимать участие в соревнованиях, однако она не оправдана по делу о нарушении антидопинговых правил.