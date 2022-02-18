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Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

Ведомости

Президент США Джо Байден выступит с речью относительно ситуации вокруг Украины, сообщает Белый дом. Выступление американского лидера ожидается в 00.00 по московскому времени.

«Президент Байден озвучит актуальную информацию о наших продолжающихся попытках по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании РФ военного присутствия на границе с Украиной», — говорится в анонсе, размещенном на сайте Белого дома. Выступление Байдена будет транслироваться на Youtube-канале Белого дома.

17 февраля американский лидер заявил, что Россия «нападет» на Украину в ближайшие несколько дней. Риск начала войны в Европе он охарактеризовал как «очень высокий». При этом 12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писало американское издание Politico со ссылкой на официальных лиц США.

17 февраля Politico сообщило, что ранее предполагаемая дата российского нападения на Украину — 16 февраля — является переоцененной. Новые сроки «вторжения» издание связало с завершением российско-белорусских учений, а также окончанием работы Мюнхенской конференции по безопасности. Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «очередной вброс и безответственный фейк», авторы которого не смогут признать свою неправоту.

Российская сторона неоднократно поясняла, что не имеет планов военной агрессии в отношении Украины. При этом Песков подчеркивал, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных