Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины

17 февраля американский лидер заявил, что Россия «нападет» на Украину в ближайшие несколько дней. Риск начала войны в Европе он охарактеризовал как «очень высокий». При этом 12 февраля президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писало американское издание Politico со ссылкой на официальных лиц США.