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Народная милиция заявила о попытке военных Украины атаковать позиции ЛНР

Ведомости

Утром 20 февраля вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское в Луганской народной республике. Об этом говорится в экстренном заявлении представителя Народной милиции ЛНР.

Попытка атаки боевиками 79 десантно-штурмовой бригады произошла около пяти утра в воскресенье. «В результате боестолкновения противник, понес потери и отступил», — говорится в сообщении. Действия украинских вооруженных формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения, рассказали в Народной милиции. 

Позднее в ЛНР рассказали, что за сутки украинские боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня, они обстреляли 26 населенных пунктов республики. ВСУ активно применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, отметили в милиции. 

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Критической остается ситуация и в ДНР, сообщили в Народной милиции республики. По ее данным, вооруженные формирования Украины круглосуточно ведут обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, за сутки украинская сторона 82 раза открывала огонь по территории ДНР. Под обстрелы попали районы 32 населенных пункта, утверждают в ДНР. 

«С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора»», — говорится в сообщении.

В ходе эвакуации беженцев из двух республик в Ростовскую область прибыли 40 000 человек, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. 19 февраля в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, позднее Воронежская и Волгоградская области объявили о введении режима повышенной готовности. В Ростовскую область из федерального бюджета поступили 5 млрд руб., средства по распоряжению президента Владимира Путина направят на оказание помощи прибывшим из ДНР и ЛНР. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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