Народная милиция заявила о попытке военных Украины атаковать позиции ЛНР
Утром 20 февраля вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское в Луганской народной республике. Об этом говорится в экстренном заявлении представителя Народной милиции ЛНР.
Попытка атаки боевиками 79 десантно-штурмовой бригады произошла около пяти утра в воскресенье. «В результате боестолкновения противник, понес потери и отступил», — говорится в сообщении. Действия украинских вооруженных формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения, рассказали в Народной милиции.
Позднее в ЛНР рассказали, что за сутки украинские боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня, они обстреляли 26 населенных пунктов республики. ВСУ активно применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение, отметили в милиции.
Критической остается ситуация и в ДНР, сообщили в Народной милиции республики. По ее данным, вооруженные формирования Украины круглосуточно ведут обстрелы гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, за сутки украинская сторона 82 раза открывала огонь по территории ДНР. Под обстрелы попали районы 32 населенных пункта, утверждают в ДНР.
«С начала эскалации нами зафиксированы пять диверсий, из которых одна была совершена боевиками «Правого сектора»», — говорится в сообщении.
В ходе эвакуации беженцев из двух республик в Ростовскую область прибыли 40 000 человек, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. 19 февраля в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, позднее Воронежская и Волгоградская области объявили о введении режима повышенной готовности. В Ростовскую область из федерального бюджета поступили 5 млрд руб., средства по распоряжению президента Владимира Путина направят на оказание помощи прибывшим из ДНР и ЛНР.