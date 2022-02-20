Народная милиция заявила о попытке военных Украины атаковать позиции ЛНР

В ходе эвакуации беженцев из двух республик в Ростовскую область прибыли 40 000 человек, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. 19 февраля в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, позднее Воронежская и Волгоградская области объявили о введении режима повышенной готовности. В Ростовскую область из федерального бюджета поступили 5 млрд руб., средства по распоряжению президента Владимира Путина направят на оказание помощи прибывшим из ДНР и ЛНР.