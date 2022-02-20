В России за сутки выявили более 170 000 случаев коронавируса
За последние сутки в России зафиксировали 170 699 новых случаев коронавируса, умерли от заболевания 745 пациентов, сообщил оперштаб. В больницы были госпитализированы 10 372 человек, что на 33,1% меньше, чем днем ранее.
19 февраля новых случаев COVID-19 было выявлено почти на 10 000 меньше — оперштаб сообщал о 179 147 заболевших. Умерли 798 человек.
Первое место по числу новых заражений сохраняет Санкт-Петербург (+16 599). Следом идут Красноярский край (+6 703), Москва (+6 388), Новосибирская область (+5 205) и Пермский край (+5 180).
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9 до 59,7%, сообщили в пятницу в оперштабе. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.
Всего в России выявили 15 370 419 случаев коронавируса, умерли за время пандемии 345 500 пациентов, выздоровели 12 365 238 человек.