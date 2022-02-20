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В России за сутки выявили более 170 000 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зафиксировали 170 699 новых случаев коронавируса, умерли от заболевания 745 пациентов, сообщил оперштаб. В больницы были госпитализированы 10 372 человек, что на 33,1% меньше, чем днем ранее.

19 февраля новых случаев COVID-19 было выявлено почти на 10 000 меньше — оперштаб сообщал о 179 147 заболевших. Умерли 798 человек.

Первое место по числу новых заражений сохраняет Санкт-Петербург (+16 599). Следом идут Красноярский край (+6 703), Москва (+6 388), Новосибирская область (+5 205) и Пермский край (+5 180).

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9 до 59,7%, сообщили в пятницу в оперштабе. Этот показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Всего в России выявили 15 370 419 случаев коронавируса, умерли за время пандемии 345 500 пациентов, выздоровели 12 365 238 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных