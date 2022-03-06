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Роскомнадзор заблокировал сайты «Медиазоны» и «7x7»

Ведомости

Роскомнадзор начал блокировку сайтов «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) и «7x7», сообщили издания. Сайт «Медиазоны» пока доступен.

По данным «Медиазоны», Роскомнадзор потребовал «удалить весь сайт», соответствующее требование от ведомства поступило сегодня. Причиной блокировки издание называет «неправильное» освещение событий на Украине.

«По мнению Генпрокуратуры, на требование которой ссылается Роскомнадзор, на «Медиазоне» размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины», — сообщает «Медиазона».

Сообщение о блокировке редакция «7x7» разместила в соцсетях, сайт издания не открывается. 

«Роскомнадзор прислал редакции «7х7 – Горизонтальная Россия» уведомление о блокировке нашего сайта из-за информации о ситуации вокруг так называемой «военной операции» на территории Украины», — рассказали журналисты. 

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1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».

4 марта Роскомнадзор ограничил доступ в России к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры. 

Также 4 марта Госдума единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных