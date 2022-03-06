Роскомнадзор заблокировал сайты «Медиазоны» и «7x7»
Роскомнадзор начал блокировку сайтов «Медиазоны» (внесена в реестр СМИ-иноагентов) и «7x7», сообщили издания. Сайт «Медиазоны» пока доступен.
По данным «Медиазоны», Роскомнадзор потребовал «удалить весь сайт», соответствующее требование от ведомства поступило сегодня. Причиной блокировки издание называет «неправильное» освещение событий на Украине.
«По мнению Генпрокуратуры, на требование которой ссылается Роскомнадзор, на «Медиазоне» размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины», — сообщает «Медиазона».
Сообщение о блокировке редакция «7x7» разместила в соцсетях, сайт издания не открывается.
«Роскомнадзор прислал редакции «7х7 – Горизонтальная Россия» уведомление о блокировке нашего сайта из-за информации о ситуации вокруг так называемой «военной операции» на территории Украины», — рассказали журналисты.
1 марта Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом СМИ-иноагентом). Представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эха Москвы» и телеканалу «Дождь» «за целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины».
4 марта Роскомнадзор ограничил доступ в России к изданию «Медуза» (признано СМИ-иноагентом) и русскоязычному сайту «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом) по решению Генпрокуратуры.
Также 4 марта Госдума единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.