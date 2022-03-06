Роскомнадзор заблокировал сайты «Медиазоны» и «7x7»

«По мнению Генпрокуратуры, на требование которой ссылается Роскомнадзор, на «Медиазоне» размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности». В частности, информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины», — сообщает «Медиазона».