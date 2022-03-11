Тест-центры IELTS опровергли информацию об отмене экзаменов в России

10 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма IELTS сообщил, что международная система оценки знания английского языка отменила экзамены в России из-за обострения внешнеполитической обстановки. В IELTS предложили оперативно перевести деньги на экзамен на курсы по подготовке к нему. Если этого не сделать, деньги будут заморожены до возобновления экзаменов в России.