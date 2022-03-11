Газета
Общество

Тест-центры IELTS опровергли информацию об отмене экзаменов в России

Ведомости

Тест-центры IELTS продолжат проводить экзамены по английскому языку на территории России в обычном режиме, говорится на официальном сайте центра IELTS.

«По состоянию на 10 марта Students International IELTS тест-центр продолжает работу в обычном режиме, все намеченные экзамены (paper-based и computer-delivered) состоятся, как и было запланировано», — говорится в сообщении.

10 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма IELTS сообщил, что международная система оценки знания английского языка отменила экзамены в России из-за обострения внешнеполитической обстановки. В IELTS предложили оперативно перевести деньги на экзамен на курсы по подготовке к нему. Если этого не сделать, деньги будут заморожены до возобновления экзаменов в России.

После объявления о начале спецоперации России на Украине 24 февраля западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции в отношении России. На фоне санкций и падения курса рубля иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России, отказываться от инвестиций в страну и рекламы своих брендов.

Ранее по теме: Офис Erasmus+ не подтвердил массовое отчисление российских студентов за рубежом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных