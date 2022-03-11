Тест-центры IELTS опровергли информацию об отмене экзаменов в России
Тест-центры IELTS продолжат проводить экзамены по английскому языку на территории России в обычном режиме, говорится на официальном сайте центра IELTS.
«По состоянию на 10 марта Students International IELTS тест-центр продолжает работу в обычном режиме, все намеченные экзамены (paper-based и computer-delivered) состоятся, как и было запланировано», — говорится в сообщении.
10 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма IELTS сообщил, что международная система оценки знания английского языка отменила экзамены в России из-за обострения внешнеполитической обстановки. В IELTS предложили оперативно перевести деньги на экзамен на курсы по подготовке к нему. Если этого не сделать, деньги будут заморожены до возобновления экзаменов в России.
После объявления о начале спецоперации России на Украине 24 февраля западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции в отношении России. На фоне санкций и падения курса рубля иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России, отказываться от инвестиций в страну и рекламы своих брендов.