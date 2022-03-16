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Каждый девятый москвич продолжил носить маску после отмены ограничений

Ведомости

Около 11% москвичей решили продолжать носить маски во всех общественных местах после отмены масочного режима, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob, в котором приняли участие 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Аналитики отметили, что 16% опрошенных будут продолжать носить маски в некоторых общественных местах: общественный транспорт, торговые центры и магазины, места большого скопления людей, поликлиники и больницы, музеи, библиотеки и МФЦ. 51% решили больше не носить маски нигде.

Согласно результатам опроса, 69% москвичей поддержали решение отменить масочный режим. 16% выступили против, потому что коронавирус еще не закончился.

С 15 марта в Москве отменили значительную часть коронавирусных ограничений, в том числе требование носить маски. Затем об отмене масок заявили власти еще нескольких регионов, в том числе Московской области. 15 марта в Москве за сутки зарегистрировали 999 случаев заражения коронавирусом, по всей России – 36 678.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных