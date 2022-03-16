Каждый девятый москвич продолжил носить маску после отмены ограничений
Аналитики отметили, что 16% опрошенных будут продолжать носить маски в некоторых общественных местах: общественный транспорт, торговые центры и магазины, места большого скопления людей, поликлиники и больницы, музеи, библиотеки и МФЦ. 51% решили больше не носить маски нигде.
Согласно результатам опроса, 69% москвичей поддержали решение отменить масочный режим. 16% выступили против, потому что коронавирус еще не закончился.
С 15 марта в Москве отменили значительную часть коронавирусных ограничений, в том числе требование носить маски. Затем об отмене масок заявили власти еще нескольких регионов, в том числе Московской области. 15 марта в Москве за сутки зарегистрировали 999 случаев заражения коронавирусом, по всей России – 36 678.