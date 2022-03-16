Каждый девятый москвич продолжил носить маску после отмены ограничений

С 15 марта в Москве отменили значительную часть коронавирусных ограничений, в том числе требование носить маски. Затем об отмене масок заявили власти еще нескольких регионов, в том числе Московской области. 15 марта в Москве за сутки зарегистрировали 999 случаев заражения коронавирусом, по всей России – 36 678.