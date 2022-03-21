Песков назвал беспрецедентным уровень «навязывания ненависти ко всему русскому»
Ситуация с навязыванием «абсолютной ненависти ко всему русскому» является беспрецедентной и требует беспрецедентных решений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые расширяют принятый в начале марта закон о наказании за фейки о деятельности Вооруженных сил на все государственные органы России, действующие за рубежом.
«Очевидно одно, что ситуация, с которой мы сталкиваемся, она абсолютно беспрецедентная с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то российские представительства, будь то российские граждане, будь то иностранные граждане русские по происхождению или русские по языку», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу «Единой России».
Представитель Кремля считает, что «все сейчас сталкиваются с ненавистью, с притеснениями и ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни», поэтому от России требуются «беспрецедентные решения».
Авторы поправок хотят привлекать к ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о любых госорганах, действующих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. «То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее – исполнения ими указанных полномочий за пределами страны», – сообщал Хинштейн. Депутат подчеркнул, что эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в военной спецоперации на Украине, то есть Вооруженных сил, Росгвардии, МЧС, но и всех, «кто защищают интересы России за ее пределами».
Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет (в случае наступления тяжких последствий). Кроме того, суд сможет назначить штраф от 700 000 до 1,5 млн руб., исправительные работы сроком до года, принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. Новая статья УК вступила в законную силу 4 марта.