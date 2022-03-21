Песков назвал беспрецедентным уровень «навязывания ненависти ко всему русскому»

Авторы поправок хотят привлекать к ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о любых госорганах, действующих за рубежом в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. «То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее – исполнения ими указанных полномочий за пределами страны», – сообщал Хинштейн. Депутат подчеркнул, что эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в военной спецоперации на Украине, то есть Вооруженных сил, Росгвардии, МЧС, но и всех, «кто защищают интересы России за ее пределами».