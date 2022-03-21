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Общество

В Минздраве объяснили возможную нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом

Ведомости

Возможная нехватка лекарственных средств в аптеках связана с повышенным спросом на препараты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева.

«Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», — сказал он в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. В свою очередь, задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам в основном связаны с логистическими сложностями.

После начала военной спецоперации на Украине 24 февраля и введения экономических санкций в отношении России импортные медицинские изделия, включая оборудование, а также расходные материалы, у дистрибуторов подорожали на 20–70%, сообщали «Ведомостям» участники рынка. В справочной по наличию лекарств «Инфолек», а также крупнейших интернет-аптек Apteka.ru и «Здравсити» ранее сообщали, что в московских аптеках заканчиваются иностранные лекарства постоянного применения и их российские аналоги, используемые больными с гипотиреозом и эпилепсией.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян не делать больших запасов лекарств. По его данным, последние три недели в России массово скупают медикаменты. Причиной ажиотажа министр назвал «фейки и недостоверную информацию по ряду препаратов», писал «Интерфакс». Все фармацевтические компании подтверждают стабильные поставки, подчеркнул он. Ситуация на рынке стабильна.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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