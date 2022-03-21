В Минздраве объяснили возможную нехватку лекарств в аптеках повышенным спросом

«Те возможные недостатки, которые мы видим на этапе реализации препаратов в аптечных учреждениях, связаны не с прекращением поставок лекарственных препаратов, не с прекращением поставок комплектующих, дефицитом фармацевтических субстанций или вспомогательных веществ, но преимущественно с повышенным спросом как со стороны медицинских организаций, так и со стороны рядовых потребителей», — сказал он в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. В свою очередь, задержки контрактования лекарств или неисполнение обязательств по контрактам в основном связаны с логистическими сложностями.