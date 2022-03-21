Новак поддержал идею легализации майнинга криптовалюты
Заместитель председателя правительства Александр Новак поддержал идею легализации добычи криптовалют, передает ТАСС. По словам вице-премьера, майнинг криптовалют важно закрепить законодательно.
«Мое личное мнение, что в принципе надо легализовывать, вводить в систему налоговых отношений. У нас есть свободные мощности. Важно, чтобы было на законодательном уровне закреплено», — сказал он на встрече с фракцией ЛДПР.
Тема легализации криптовалют в целом в России стала широко обсуждаться в правительстве в конце января этого года, после того как 20 января ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций, где предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Регулятор утверждает, что развитие рынка таких активов угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности в стране.
Минфин же заявил, что такой шаг автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка. Среди предлагаемых мер – предоставление возможности осуществлять операции с криптовалютами через российские банки, идентификация держателей активов, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживание операций через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и создание базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма. 8 февраля концепцию Минфина утвердило правительство, однако ЦБ критически высказался о содержании документа, отметив, что она не отвечает на изложенные регулятором ранее риски.
В середине февраля ЦБ разработал два законопроекта, которые запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов вводят штрафы до 1 млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, будет запрещено владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещает рекламировать любую информацию о криптовалюте.
Вслед за этим Минфин также внес в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют, которая направлена на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Законопроект «О цифровой валюте» запрещает ее использование как средства платежа, но предлагает рассматривать как инструмент для инвестиций. По своей сути законопроект отражает опубликованную раннее правительством концепцию регулирования криптовалют, которую также разрабатывал Минфин.