ФСБ сообщила о задержании в Сочи администратора интернет-сообщества «Колумбайн»

Задержанный рассказал, что права администрирования сообщества ему дал гражданин Украины под ником «Белая роза», с которым он переписывался в Telegram. В ФСБ уточнили, что упомянутый пользователь известен правоохранителям как Ярослав Овсюк, также 2005 года рождения. Он, по данным ФСБ, причастен к склонению жителя Казани к нападению на школу в ноябре прошлого года.