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ФСБ сообщила о задержании в Сочи администратора интернет-сообщества «Колумбайн»

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ФСБ задержала в Сочи подростка 2005 года рождения, который был администратором интернет-сообщества запрещенного в России, признанного террористическим движения «Колумбайн», сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержанный рассказал, что права администрирования сообщества ему дал гражданин Украины под ником «Белая роза», с которым он переписывался в Telegram. В ФСБ уточнили, что упомянутый пользователь известен правоохранителям как Ярослав Овсюк, также 2005 года рождения. Он, по данным ФСБ, причастен к склонению жителя Казани к нападению на школу в ноябре прошлого года.

Название «колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой.

2 февраля Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим. За организацию или участие в движения предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

8 февраля в Национальном антитеррористическом комитете НАК заявили, что за последнее время было предотвращено несколько терактов в образовательных учреждениях, к большинству из них причастны сторонники «Колумбайна». По данным комитета, теракты готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

Ранее по теме: В НАК заявили о предотвращении терактов в образовательных учреждениях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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