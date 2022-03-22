ФСБ сообщила о задержании в Сочи администратора интернет-сообщества «Колумбайн»
ФСБ задержала в Сочи подростка 2005 года рождения, который был администратором интернет-сообщества запрещенного в России, признанного террористическим движения «Колумбайн», сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Задержанный рассказал, что права администрирования сообщества ему дал гражданин Украины под ником «Белая роза», с которым он переписывался в Telegram. В ФСБ уточнили, что упомянутый пользователь известен правоохранителям как Ярослав Овсюк, также 2005 года рождения. Он, по данным ФСБ, причастен к склонению жителя Казани к нападению на школу в ноябре прошлого года.
Название «колумбайн» относится к американской школе Columbine в Литтлтоне, штат Колорадо, где в 1999 г. двое подростков застрелили 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой.
2 февраля Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал движение «Колумбайн» террористическим. За организацию или участие в движения предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
8 февраля в Национальном антитеррористическом комитете НАК заявили, что за последнее время было предотвращено несколько терактов в образовательных учреждениях, к большинству из них причастны сторонники «Колумбайна». По данным комитета, теракты готовились в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.