Газета
Общество

ВЦИОМ: доля поддерживающих спецоперацию россиян выросла до 74%

Ведомости

Доля россиян, которые поддерживают решение начать спецоперацию на Украине, выросла с 25 февраля по 17 марта на 9 п.п., до 74%, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Доля скорее не поддерживающих снизилась на 8 п.п., до 17%. 9% опрошенных затруднились ответить. 

Социологи отметили, что представление россиян о целях спецоперации на Украине сформировалось и остается неизменным последние две недели. По мнению 46%, основная цель операции — защита России, разоружение Украины и предотвращение размещения на ее территории военных баз НАТО. 19% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины и ее очищение от нацистов, 17% — защиту жителей Донбасса. 5% россиян уверены, что цель России — оккупировать Украину и присоединить ее к себе. 

61% считает, что реализация мер по стабилизации экономики России позволит снизить негативное влияние санкций, противоположное мнение высказали 24% опрошенных. 15% россиян затруднились ответить. 

На 17 марта 10% россиян были готовы принять участие в массовых акциях протеста, если они состоятся в их регионе, 85% заявили, что скорее не примут участие в протестах. 18% опрошенных 17 марта допускали, что в настоящее время в их населенном пункте могут пройти протестные акции, 75% назвали это маловероятным.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. 28 февраля ВЦИОМ сообщил, что 68% россиян скорее поддерживают такое решение президента России Владимира Путина. Против операции выступили 22% респондентов, 10% затруднились ответить. Затем о поддержке спецоперации сообщил Фонд «Общественное мнение». По подсчетам фонда, поддерживающих 65%, 17% опрошенных высказали противоположное мнение, 18% респондентов затруднились ответить. В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов, в опросе ФОМ — 1500.

Ранее по теме: Песков: большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных