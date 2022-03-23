ВЦИОМ: доля поддерживающих спецоперацию россиян выросла до 74%

Социологи отметили, что представление россиян о целях спецоперации на Украине сформировалось и остается неизменным последние две недели. По мнению 46%, основная цель операции — защита России, разоружение Украины и предотвращение размещения на ее территории военных баз НАТО. 19% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины и ее очищение от нацистов, 17% — защиту жителей Донбасса. 5% россиян уверены, что цель России — оккупировать Украину и присоединить ее к себе.