ВЦИОМ: доля поддерживающих спецоперацию россиян выросла до 74%
Доля россиян, которые поддерживают решение начать спецоперацию на Украине, выросла с 25 февраля по 17 марта на 9 п.п., до 74%, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты опроса. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Доля скорее не поддерживающих снизилась на 8 п.п., до 17%. 9% опрошенных затруднились ответить.
Социологи отметили, что представление россиян о целях спецоперации на Украине сформировалось и остается неизменным последние две недели. По мнению 46%, основная цель операции — защита России, разоружение Украины и предотвращение размещения на ее территории военных баз НАТО. 19% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины и ее очищение от нацистов, 17% — защиту жителей Донбасса. 5% россиян уверены, что цель России — оккупировать Украину и присоединить ее к себе.
61% считает, что реализация мер по стабилизации экономики России позволит снизить негативное влияние санкций, противоположное мнение высказали 24% опрошенных. 15% россиян затруднились ответить.
На 17 марта 10% россиян были готовы принять участие в массовых акциях протеста, если они состоятся в их регионе, 85% заявили, что скорее не примут участие в протестах. 18% опрошенных 17 марта допускали, что в настоящее время в их населенном пункте могут пройти протестные акции, 75% назвали это маловероятным.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине. 28 февраля ВЦИОМ сообщил, что 68% россиян скорее поддерживают такое решение президента России Владимира Путина. Против операции выступили 22% респондентов, 10% затруднились ответить. Затем о поддержке спецоперации сообщил Фонд «Общественное мнение». По подсчетам фонда, поддерживающих 65%, 17% опрошенных высказали противоположное мнение, 18% респондентов затруднились ответить. В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 респондентов, в опросе ФОМ — 1500.