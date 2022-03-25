Самолет с президентом Польши совершил экстренную посадку в Варшаве
Самолет с польским президентом Анджеем Дудой совершил экстренную посадку в Варшаве, сообщает «Польское агентство печати». Глава государства направлялся в Жешув для встречи с президентом США Джо Байденом.
«Дуда отправится в Жешув на запасном самолете. Программа встречи глав двух государств будет несколько изменена», — пишет агентство, ссылаясь на слова представителя канцелярии президента Якуба Кумоха.
Согласно сообщениям канцелярии главы Польши, в пятницу в Жешуве Дуда и Байден проведут встречу с представителями неправительственных организаций, участвующих в поддержке беженцев из Украины. Визит американского лидера в Польшу является двухдневным: переговоры президентов продолжатся в субботу в Варшаве.