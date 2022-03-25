Самолет с президентом Польши совершил экстренную посадку в Варшаве

Согласно сообщениям канцелярии главы Польши, в пятницу в Жешуве Дуда и Байден проведут встречу с представителями неправительственных организаций, участвующих в поддержке беженцев из Украины. Визит американского лидера в Польшу является двухдневным: переговоры президентов продолжатся в субботу в Варшаве.