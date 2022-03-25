В Праге переименовали улицу с посольством России
Власти Праги утвердили новое название части улицы, на которой расположено российское посольство, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. Новое название улицы — «Украинских героев».
«Городским советом принято предложение муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого находится посольство РФ в Чехии, переименовать часть улицы Коруновачни, где расположено здание [диппредставительства], в улицу "Украинских героев", — сказали в мэрии.
В свою очередь, расположенный рядом с территорией посольства РФ небольшой мост в Праге решили назвать именем украинского сапера Виталия Скакуна, который погиб 24 февраля.
В 2020 г. площадь «Под каштанами» в Праге была переименована в честь российского политика Бориса Немцова, который погиб в Москве в результате нападения в феврале 2015 г. Эта площадь являлась официальным адресом российского посольства в Чехии. Помимо этого, в том же году власти одного из районов чешской столицы перенесли с площади Интербригады в депозитарий памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.