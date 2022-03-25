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В Праге переименовали улицу с посольством России

Ведомости

Власти Праги утвердили новое название части улицы, на которой расположено российское посольство, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города. Новое название улицы — «Украинских героев».

«Городским советом принято предложение муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого находится посольство РФ в Чехии, переименовать часть улицы Коруновачни, где расположено здание [диппредставительства], в улицу "Украинских героев", — сказали в мэрии.

В свою очередь, расположенный рядом с территорией посольства РФ небольшой мост в Праге решили назвать именем украинского сапера Виталия Скакуна, который погиб 24 февраля.

В 2020 г. площадь «Под каштанами» в Праге была переименована в честь российского политика Бориса Немцова, который погиб в Москве в результате нападения в феврале 2015 г. Эта площадь являлась официальным адресом российского посольства в Чехии. Помимо этого, в том же году власти одного из районов чешской столицы перенесли с площади Интербригады в депозитарий памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных