В Праге переименовали улицу с посольством России

В 2020 г. площадь «Под каштанами» в Праге была переименована в честь российского политика Бориса Немцова, который погиб в Москве в результате нападения в феврале 2015 г. Эта площадь являлась официальным адресом российского посольства в Чехии. Помимо этого, в том же году власти одного из районов чешской столицы перенесли с площади Интербригады в депозитарий памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.