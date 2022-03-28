ФОМ: 73% россиян поддерживают решение провести спецоперацию на Украине
Доля россиян, которые считают правильным решение начать спецоперацию на Украине, за три недели выросла на 8 п. п. до 73%, доля несогласных с таким решением снизилась на 3 п. п. и составила 14%. Об этом говорится в результатах опроса фонда «Общественное мнение», который прошел 18-20 марта. В опросе приняли участие 1500 респондентов.
По мнению 71% опрошенных, цель спецоперации — обеспечить безопасность России, добиться разоружения Украины и не допустить появления на ее территории баз НАТО. 52% считают, что цель спецоперации — защитить жителей ДНР и ЛНР, 21% — изменить политический курс страны и отстранить националистов от власти. По мнению 10% опрошенных, цель заключается в том, чтобы ликвидировать государственность Украины и присоединить ее территорию к России, а 8% затруднились ответить на вопрос.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что доля россиян, которые поддерживают спецоперацию на Украине, с 25 февраля по 17 марта выросла на 9 п. п. до 74%. Скорее не поддерживают спецоперацию 17% респондентов — на 8 п. п. меньше, чем за три недели до этого. В опросе приняли участие 1600 человек.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.