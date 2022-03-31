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Роспотребнадзор отменил тестирование на COVID-19 для приезжающих из ЕАЭС

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Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), въезжающие в Россию по суше, смогут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету с 1 апреля. Соответствующее распоряжение главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации. 

«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — уточняется в документе. Помимо этого Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста для возвращающихся в страну через сухопутную границу. До принятия постановления россияне должны были за 24 часа до возвращения из-за границы заполнить анкету на сайте Госуслуг, а после возвращения — передать информацию о наличии прививки или антител, а при их отсутствии — о результате ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующие изменения были одобрены оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. 

11 марта Росавиация сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в восемь стран. Речь идет о полетах в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению, добавили в ведомстве.

Ранее Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России еще не закончилась. «Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — подчеркнула Попова (цитата по ТАСС). По ее словам, в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены, наблюдается увеличение коэффициента распространения коронавируса.

Ранее по теме: Попова заявила о продолжающейся в России эпидемии COVID-19

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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