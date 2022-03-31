Роспотребнадзор отменил тестирование на COVID-19 для приезжающих из ЕАЭС

«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — уточняется в документе. Помимо этого Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста для возвращающихся в страну через сухопутную границу. До принятия постановления россияне должны были за 24 часа до возвращения из-за границы заполнить анкету на сайте Госуслуг, а после возвращения — передать информацию о наличии прививки или антител, а при их отсутствии — о результате ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующие изменения были одобрены оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.