Роспотребнадзор отменил тестирование на COVID-19 для приезжающих из ЕАЭС
Граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), въезжающие в Россию по суше, смогут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету с 1 апреля. Соответствующее распоряжение главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», — уточняется в документе. Помимо этого Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста для возвращающихся в страну через сухопутную границу. До принятия постановления россияне должны были за 24 часа до возвращения из-за границы заполнить анкету на сайте Госуслуг, а после возвращения — передать информацию о наличии прививки или антител, а при их отсутствии — о результате ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующие изменения были одобрены оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
11 марта Росавиация сняла введенные из-за COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в восемь стран. Речь идет о полетах в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран. Полеты будут осуществляться в обе стороны на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей властей по авиасообщению, добавили в ведомстве.
Ранее Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России еще не закончилась. «Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — подчеркнула Попова (цитата по ТАСС). По ее словам, в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены, наблюдается увеличение коэффициента распространения коронавируса.