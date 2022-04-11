Минпросвещения предложило отказаться от обязательной «ё» в правилах орфографии

В качестве примера Шмелев привел правила написания суффиксов -иц- и -ец-, которые были приняты в 1956 г. В существительных женского рода употребляется суффикс -иц- (умница), однако составители свода правил 1956 г. забыли про слова «наглеца» или «хитреца», которые употребляются в смысле «человек с хитрецой или наглецой». Шмелев отметил, что в проекте правил не указаны правила написания заглавных и строчных букв: они войдут в полный свод правил орфографии, который Институт русского языка РАН подготовит к концу 2023 г.