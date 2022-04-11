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Минпросвещения предложило отказаться от обязательной «ё» в правилах орфографии

Ведомости

Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения новый проект правил русской орфографии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Это второй подобный документ за последние полгода.

В первой версии проекта, в частности, предлагалось вернуть в язык обязательную букву «ё». Однако орфографическая комиссия РАН раскритиковала документ из-за «механистических сокращений и необдуманных нововведений, а также полного отсутствия научного аппарата».

Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «Об основных правилах русской орфографии». Редактором нового документа стал глава комиссии РАН Алексей Шмелев.

Первый 131-страничный проект орфографических правил был опубликован в ноябре прошлого года. В этой версии документа допускалось написание торговых марок Toyota, Volvo и Panasonic по-русски маленькими буквами, а также было предложено вернуть обязательное использование буквы «ё». Сейчас употребление этой буквы является факультативным. За исключением детских книг и учебников для младших классов.

По словам Шмелева, проект правил орфографии был подготовлен в конце 2021 г. на основе академического справочника 2006 г. Авторы проекта подготовили актуализированное пособие, которое соответствует современным орфографическим нормам. Шмелев заявил, что правила существенно не менялись и никаких революционных изменений по сравнению со справочником 2006 г. внесено не было.

В качестве примера Шмелев привел правила написания суффиксов -иц- и -ец-, которые были приняты в 1956 г. В существительных женского рода употребляется суффикс -иц- (умница), однако составители свода правил 1956 г. забыли про слова «наглеца» или «хитреца», которые употребляются в смысле «человек с хитрецой или наглецой». Шмелев отметил, что в проекте правил не указаны правила написания заглавных и строчных букв: они войдут в полный свод правил орфографии, который Институт русского языка РАН подготовит к концу 2023 г.

В Минпросвещения изданию сообщили, что первоначальный проект правил орфографии после обсуждения был изменен, дополнен и расширен. В министерстве подтвердили подготовку полного варианта свода правил, который планируется передать правкомиссии по русскому языку в 2024 г. после обсуждения с «широкой научной и педагогической общественностью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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