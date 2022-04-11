Минпросвещения предложило отказаться от обязательной «ё» в правилах орфографии
Минпросвещения опубликовало для общественного обсуждения новый проект правил русской орфографии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Это второй подобный документ за последние полгода.
В первой версии проекта, в частности, предлагалось вернуть в язык обязательную букву «ё». Однако орфографическая комиссия РАН раскритиковала документ из-за «механистических сокращений и необдуманных нововведений, а также полного отсутствия научного аппарата».
Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «Об основных правилах русской орфографии». Редактором нового документа стал глава комиссии РАН Алексей Шмелев.
Первый 131-страничный проект орфографических правил был опубликован в ноябре прошлого года. В этой версии документа допускалось написание торговых марок Toyota, Volvo и Panasonic по-русски маленькими буквами, а также было предложено вернуть обязательное использование буквы «ё». Сейчас употребление этой буквы является факультативным. За исключением детских книг и учебников для младших классов.
По словам Шмелева, проект правил орфографии был подготовлен в конце 2021 г. на основе академического справочника 2006 г. Авторы проекта подготовили актуализированное пособие, которое соответствует современным орфографическим нормам. Шмелев заявил, что правила существенно не менялись и никаких революционных изменений по сравнению со справочником 2006 г. внесено не было.
В качестве примера Шмелев привел правила написания суффиксов -иц- и -ец-, которые были приняты в 1956 г. В существительных женского рода употребляется суффикс -иц- (умница), однако составители свода правил 1956 г. забыли про слова «наглеца» или «хитреца», которые употребляются в смысле «человек с хитрецой или наглецой». Шмелев отметил, что в проекте правил не указаны правила написания заглавных и строчных букв: они войдут в полный свод правил орфографии, который Институт русского языка РАН подготовит к концу 2023 г.
В Минпросвещения изданию сообщили, что первоначальный проект правил орфографии после обсуждения был изменен, дополнен и расширен. В министерстве подтвердили подготовку полного варианта свода правил, который планируется передать правкомиссии по русскому языку в 2024 г. после обсуждения с «широкой научной и педагогической общественностью».