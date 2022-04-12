ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье сторонника «Правого сектора»

В ФСБ рассказали, что задержанный с 2017 по 2019 гг. служил в ВСУ, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО под руководством инструкторов США, Канады и Великобритании, а также награжден тремя госнаградами Украины за участие в боевых действиях в Донбассе. В 2019 г. задержанного в качестве поощрения приняли в гражданство Украины, а в конце января 2022 г. он приехал в Россию.