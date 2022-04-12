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ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье сторонника «Правого сектора»

Ведомости

Федеральная служба безопасности задержала в Подмосковье москвича — сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, задержанный прошел курс диверсионной подготовки НАТО и воевал в Донбассе.

«В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора" и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ФСБ рассказали, что задержанный с 2017 по 2019 гг. служил в ВСУ, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО под руководством инструкторов США, Канады и Великобритании, а также награжден тремя госнаградами Украины за участие в боевых действиях в Донбассе. В 2019 г. задержанного в качестве поощрения приняли в гражданство Украины, а в конце января 2022 г. он приехал в Россию.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело на основании полученных доказательств. Сейчас продолжаются оперативные и следственные действия «для документирования преступной деятельности задержанного и установления его возможных соучастников».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных