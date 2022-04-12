ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье сторонника «Правого сектора»
Федеральная служба безопасности задержала в Подмосковье москвича — сторонника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», сообщил Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, задержанный прошел курс диверсионной подготовки НАТО и воевал в Донбассе.
«В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой "Правого сектора" и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В ФСБ рассказали, что задержанный с 2017 по 2019 гг. служил в ВСУ, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО под руководством инструкторов США, Канады и Великобритании, а также награжден тремя госнаградами Украины за участие в боевых действиях в Донбассе. В 2019 г. задержанного в качестве поощрения приняли в гражданство Украины, а в конце января 2022 г. он приехал в Россию.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело на основании полученных доказательств. Сейчас продолжаются оперативные и следственные действия «для документирования преступной деятельности задержанного и установления его возможных соучастников».