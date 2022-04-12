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Общество

Путин поручил удвоить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству в два раза увеличить кешбек для туристов, путешествующих на Дальний Восток. Сейчас сумма кешбэка не превышает 20 000 руб.

«Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил правительство увеличить в два раза кешбэк для тех, кто в Дальневосточный регион приехал», — сказал Путин на встрече с рабочими космодрома Восточный, его слова приводит «Интерфакс».

«Будем создавать условия, чтобы дешевле можно было приезжать на Дальний Восток», — заявил президент.

Ростуризм с 15 марта возобновил продажу туров по России с кешбэком. Это уже второй этап программы с начала года. Ранее планировалось, что в 2022 г. будет только два этапа — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли попросили возобновить акцию весной.

Продажи туров продлятся до 1 мая, отправиться в поездки можно до 1 июля. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, в рамках программы туристы смогут вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». По оценке Ростуризма, благодаря программе российские регионы в текущем году получат более 100 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных