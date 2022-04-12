Путин поручил удвоить туристический кешбэк для Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству в два раза увеличить кешбек для туристов, путешествующих на Дальний Восток. Сейчас сумма кешбэка не превышает 20 000 руб.
«Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил правительство увеличить в два раза кешбэк для тех, кто в Дальневосточный регион приехал», — сказал Путин на встрече с рабочими космодрома Восточный, его слова приводит «Интерфакс».
«Будем создавать условия, чтобы дешевле можно было приезжать на Дальний Восток», — заявил президент.
Ростуризм с 15 марта возобновил продажу туров по России с кешбэком. Это уже второй этап программы с начала года. Ранее планировалось, что в 2022 г. будет только два этапа — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли попросили возобновить акцию весной.
Продажи туров продлятся до 1 мая, отправиться в поездки можно до 1 июля. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, в рамках программы туристы смогут вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». По оценке Ростуризма, благодаря программе российские регионы в текущем году получат более 100 млрд руб.