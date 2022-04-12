Путин поручил удвоить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Продажи туров продлятся до 1 мая, отправиться в поездки можно до 1 июля. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, в рамках программы туристы смогут вернуть до 20% от стоимости тура, но не более 20 000 руб. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир». По оценке Ростуризма, благодаря программе российские регионы в текущем году получат более 100 млрд руб.