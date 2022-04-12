Константина Райкина уволили с поста худрука школы Константина Райкина

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов», — говорится в письме. Студенты также призвали Рособрнадзор обратить внимание на сложившуюся ситуацию и не допустить «разрушения уникального образовательного учреждения».