Газета
Общество

Константина Райкина уволили с поста худрука школы Константина Райкина

Ведомости

Ректор «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с должности художественного руководителя института, сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета театральной школы.

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов», — говорится в письме. Студенты также призвали Рособрнадзор обратить внимание на сложившуюся ситуацию и не допустить «разрушения уникального образовательного учреждения».

Как отметили в издании, 24 марта Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 г. В заявлении студсовета говорится, что ректор не согласовал это решение с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы.

Константин Райкин — советский и российский актер театра и кино, сын народного артиста СССР Аркадия Райкина. Он также является лауреатом двух Государственных премий России и художественным руководителем театра «Сатирикон». Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных