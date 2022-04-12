Константина Райкина уволили с поста худрука школы Константина Райкина
Ректор «Высшей школы сценических искусств» (Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин уволил Константина Райкина с должности художественного руководителя института, сообщает журнал «Театр» со ссылкой на заявление студенческого совета театральной школы.
«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов», — говорится в письме. Студенты также призвали Рособрнадзор обратить внимание на сложившуюся ситуацию и не допустить «разрушения уникального образовательного учреждения».
Как отметили в издании, 24 марта Полянкин подписал приказ о приостановке деятельности института с 1 апреля по 1 июня 2022 г. В заявлении студсовета говорится, что ректор не согласовал это решение с преподавательским составом, попечительским и студенческим советами школы.
Константин Райкин — советский и российский актер театра и кино, сын народного артиста СССР Аркадия Райкина. Он также является лауреатом двух Государственных премий России и художественным руководителем театра «Сатирикон». Райкин основал Высшую школу сценических искусств в 2012 г.