В Белгороде объявили набор добровольцев в народную дружину
Жители Белгорода смогут записаться в добровольную народную дружину города, следует из сообщения пресс-службы мэрии.
«В обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время, а также помощь полиции в обеспечении правопорядка», — отмечается в сообщении. На сайте мэрии также опубликовали список необходимых документов и требования к добровольцам. В народную дружину может вступить любой желающий старше 18 лет, не имеющий судимости и медицинских противопоказаний.
Ранее сегодня губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей в Шебекинском городском округе, который находится на границе с Украиной.
1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на низкой высоте зашли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, сообщали в Минобороны. В результате на предприятии произошел пожар, пострадавших не было. Следственный комитет назвал произошедшее терактом. В феврале в селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области вводился режим ЧС после после взрыва снаряда, выпущенного со стороны Украины, сообщал Гладков.
Всего шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым. Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.