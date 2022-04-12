Редакторы издания Dоха получили по два года исправительных работ

При этом суд зачел реакторам Dоха один день, проведенный на стадии следствия и суда под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, за полтора дня исправительных работ. В целом фигуранты дела провели под мерой пресечения около года. Помимо этого суд запретил осужденным в течение трех лет администрировать интернет-сайты.