Редакторы издания Dоха получили по два года исправительных работ
Мировой суд в Москве приговорил четырех сотрудников издания Dоха к двум годам исправительных работ, признав их виновными в призывах несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
«Суд назначил Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину по два года исправительных работ», - сказала собеседница агентства.
При этом суд зачел реакторам Dоха один день, проведенный на стадии следствия и суда под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, за полтора дня исправительных работ. В целом фигуранты дела провели под мерой пресечения около года. Помимо этого суд запретил осужденным в течение трех лет администрировать интернет-сайты.