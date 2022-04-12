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Общество

Редакторы издания Dоха получили по два года исправительных работ

Ведомости

Мировой суд в Москве приговорил четырех сотрудников издания Dоха к двум годам исправительных работ, признав их виновными в призывах несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.  

«Суд назначил Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину по два года исправительных работ», - сказала собеседница агентства.

При этом суд зачел реакторам Dоха один день, проведенный на стадии следствия и суда под мерой пресечения в виде запрета определенных действий, за полтора дня исправительных работ. В целом фигуранты дела провели под мерой пресечения около года. Помимо этого суд запретил осужденным в течение трех лет администрировать интернет-сайты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных