В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали не менее 13 человек

The New York Times со ссылкой на пожарную службу сообщила, что на месте происшествия обнаружено несколько несработавших взрывных устройств, внутри станции все задымлено. По данным издания, выстрелы были слышны около 8:30 утра по местному времени, в час пик, на станции метро «36-я улица». В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого, которым, по описанию, является мужчина в противогазе и оранжевом строительном костюме.