В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали не менее 13 человек
В метро Нью-Йорка в районе Бруклина произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее 13 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на своего корреспондента.
«К сожалению, число пострадавших возросло до 13. Мы знаем, что по меньшей мере один человек в критическом состоянии», — отметил корреспондент.
The New York Times со ссылкой на пожарную службу сообщила, что на месте происшествия обнаружено несколько несработавших взрывных устройств, внутри станции все задымлено. По данным издания, выстрелы были слышны около 8:30 утра по местному времени, в час пик, на станции метро «36-я улица». В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого, которым, по описанию, является мужчина в противогазе и оранжевом строительном костюме.
По информации ABC, пострадавших обнаружили сразу на двух станциях метро — «36-я улица» и «25-я улица». Пока неизвестно, где именно происходила стрельба — на станциях или в вагонах. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Джо Байден уже проинформирован о последних событиях, связанных со стрельбой в метро Нью-Йорка. Псаки добавила, что высокопоставленные сотрудники Белого дома поддерживают связь с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом и комиссаром полиции Кевином Сьюэллом.
Согласно статистике, приведенной NYT, в этом году в Нью-Йорке участились случаи стрельбы. Согласно данным департамента полиции, количество инцидентов со стрельбой увеличилось с 260 до 296 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.