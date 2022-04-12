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Общество

В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали не менее 13 человек

Ведомости

В метро Нью-Йорка в районе Бруклина произошла стрельба, в результате которой пострадали не менее 13 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на своего корреспондента. 

«К сожалению, число пострадавших возросло до 13. Мы знаем, что по меньшей мере один человек в критическом состоянии», — отметил корреспондент.

The New York Times со ссылкой на пожарную службу сообщила, что на месте происшествия обнаружено несколько несработавших взрывных устройств, внутри станции все задымлено. По данным издания, выстрелы были слышны около 8:30 утра по местному времени, в час пик, на станции метро «36-я улица». В настоящее время правоохранители разыскивают подозреваемого, которым, по описанию, является мужчина в противогазе и оранжевом строительном костюме.

По информации ABC, пострадавших обнаружили сразу на двух станциях метро — «36-я улица» и «25-я улица». Пока неизвестно, где именно происходила стрельба — на станциях или в вагонах. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Джо Байден уже проинформирован о последних событиях, связанных со стрельбой в метро Нью-Йорка. Псаки добавила, что высокопоставленные сотрудники Белого дома поддерживают связь с мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом и комиссаром полиции Кевином Сьюэллом.

Согласно статистике, приведенной NYT, в этом году в Нью-Йорке участились случаи стрельбы. Согласно данным департамента полиции, количество инцидентов со стрельбой увеличилось с 260 до 296 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных