Родители жалуются уполномоченным на вредный для «неокрепшей психики» детей контент Youtube

К уполномоченным по правам ребенка поступают обращения от родителей в связи с тем, что на Youtube после детского контента автоматически включится ролики, которые могут «нанести вред неокрепшей психике ребенка». В связи с этим уполномоченные призвали Youtube соблюдать российское законодательство и «права наших детей», говорится в сообщении пресс-службе детского омбудсмена при президенте России.