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Общество

Родители жалуются уполномоченным на вредный для «неокрепшей психики» детей контент Youtube

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К уполномоченным по правам ребенка поступают обращения от родителей в связи с тем, что на Youtube после детского контента автоматически включится ролики, которые могут «нанести вред неокрепшей психике ребенка». В связи с этим уполномоченные призвали Youtube соблюдать российское законодательство и «права наших детей», говорится в сообщении пресс-службе детского омбудсмена при президенте России. 

По мнению уполномоченных, родители доверяют YouTube, уверены «в честности и ответственности онлайн-платформы за контент, рассчитанный на детский возраст». «Подрыв этого доверия, а тем более попытки манипулировать сознанием <...> недопустимы», – говорится в сообщении.

С начала спецоперации на Украине Youtube начал блокировать размещенные на платформе каналы российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. 27 февраля 2022 г. Роскомнадзор сообщил, что направил в адрес владельца платформы – Google LLC – письмо с требованием снять ограничения наложенные на русскоязычные каналы российских СМИ, которые были заблокированы на территории Украины.

Кроме того, 6 апреля YouTube наложил ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой. 7 апреля Роскомнадзор запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях компании при переходе на ее ресурсы. Эти меры были распространены на Google Поиск, Google Pay, Youtube, Youtube Music, Gmail и Google Chat. 9 апреля видеохостинг заблокировал канал нижней палаты парламента «Дума ТВ».

«Судя по всему, Youtube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», – высказалась по этому поводу Захарова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что США, в том числе и с помощью Youtube, хочет «получить монополию на продвижение информации», а Россия не может этого допустить.

Депутат Госдумы от республики Крым Алексей Черняк 12 апреля предложил запретить минимум на 10 лет доступ к YouTube на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных