Родители жалуются уполномоченным на вредный для «неокрепшей психики» детей контент Youtube
К уполномоченным по правам ребенка поступают обращения от родителей в связи с тем, что на Youtube после детского контента автоматически включится ролики, которые могут «нанести вред неокрепшей психике ребенка». В связи с этим уполномоченные призвали Youtube соблюдать российское законодательство и «права наших детей», говорится в сообщении пресс-службе детского омбудсмена при президенте России.
По мнению уполномоченных, родители доверяют YouTube, уверены «в честности и ответственности онлайн-платформы за контент, рассчитанный на детский возраст». «Подрыв этого доверия, а тем более попытки манипулировать сознанием <...> недопустимы», – говорится в сообщении.
С начала спецоперации на Украине Youtube начал блокировать размещенные на платформе каналы российских СМИ, общественных деятелей и просветительских проектов. 27 февраля 2022 г. Роскомнадзор сообщил, что направил в адрес владельца платформы – Google LLC – письмо с требованием снять ограничения наложенные на русскоязычные каналы российских СМИ, которые были заблокированы на территории Украины.
Кроме того, 6 апреля YouTube наложил ограничения на видеозапись брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой. 7 апреля Роскомнадзор запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях компании при переходе на ее ресурсы. Эти меры были распространены на Google Поиск, Google Pay, Youtube, Youtube Music, Gmail и Google Chat. 9 апреля видеохостинг заблокировал канал нижней палаты парламента «Дума ТВ».
«Судя по всему, Youtube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», – высказалась по этому поводу Захарова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин утверждал, что США, в том числе и с помощью Youtube, хочет «получить монополию на продвижение информации», а Россия не может этого допустить.
Депутат Госдумы от республики Крым Алексей Черняк 12 апреля предложил запретить минимум на 10 лет доступ к YouTube на территории России.