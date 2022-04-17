В ООН заявили об угрозе нищеты для 1,7 млрд человек из-за ситуации на Украине
Российско-украинский конфликт негативно отразится на положении развивающихся стран, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Доля РФ и Украины в производстве пшеницы и ячменя составляет 30%, кукурузы — 20% и подсолнечного масла — более 50%. Продукция двух стран служит источником питания для самых бедных жителей планеты, сказал генсек ООН чешскому изданию Seznam Zpravy.
«Кризис может ввергнуть 1,7 млрд человек, то есть более одной пятой человечества, в нищету и голод, каких не было [последние] десятки лет», — сказал он (цитата по ТАСС).
Гутерриш указал, что более 30% пшеницы, которая поставляется в 45 стран Африки, растет на полях России и Украины. Россия — крупнейший поставщик газа и второй по объему экспорта поставщик нефти, а конфликт препятствует мировому экспорту сельхозпродукции и энергоносителей и ведет к повышению цен, заявил генсек ООН.
Пшеница и кукуруза подорожали на мировом рынке на 30% с начала года, продолжает Гутерриш. Стоимость нефти марки Brent выросла на 60%, газа и удобрений — более чем в два раза.
Конфликт на Украине угрожает гуманитарным программам помощи голодающим жителям Земли, отмечает генсек ООН. По его словам, организация срочно нуждается в $8 млрд для продолжения гуманитарной деятельности в Йемене, Чаде и Нигере. На этом фоне он призвал страны сохранять рынки открытыми для зарубежных партнеров, не допускать накапливания запасов продуктов и необоснованно ограничивать экспорт.
Ситуация вокруг Украины крайне негативно скажется на продовольственной ситуации в мире, такие данные были опубликованы 3 марта американским институтом общественного мнения Gallup. Организация, известная изучением общественного мнения, изучила влияние сопутствующих событиям на Украине факторов не только на мировой рынок зерна, но и на людей в наиболее уязвимых к перебоям поставок продовольствия странах.
Наиболее зависима от поставок пшеницы из России и с Украины Турция. По данным Gallup, в 2019 г. из этих стран Турция импортировала 75% пшеницы – 10% с Украины и 65% из России. При этом в 2021 г. 51% опрошенных Gallup граждан Турции пожаловались, что в течение 12 месяцев испытывали трудности с покупкой продовольствия.
Схожая ситуация складывается и в Африке. Например, Египет в 2019 г. получил 70% от общего объема купленного зерна из России и с Украины, а в 2021 г. 41% египтян временами не хватало средств на покупку еды. Куда более плачевная ситуация наблюдается в Кении, также зависящей от российских и украинских поставок: там и в 2021 г. 69% населения временами не могли позволить себе купить еду.