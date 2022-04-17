В ООН заявили об угрозе нищеты для 1,7 млрд человек из-за ситуации на Украине

Схожая ситуация складывается и в Африке. Например, Египет в 2019 г. получил 70% от общего объема купленного зерна из России и с Украины, а в 2021 г. 41% египтян временами не хватало средств на покупку еды. Куда более плачевная ситуация наблюдается в Кении, также зависящей от российских и украинских поставок: там и в 2021 г. 69% населения временами не могли позволить себе купить еду.