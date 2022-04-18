Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 19 апреля

«Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю [будет] преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — рассказал Вильфанд.