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Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 19 апреля

Ведомости

Погода в Москве начнет улучшаться с 19 апреля: температура дойдет до плюс 13-16 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю [будет] преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в течение рабочей недели температура прогреется до плюс 13-16 градусов. В четверг погода ненадолго ухудшится — ожидаются небольшие осадки и понижение температуры до плюс 13 градусов. По предварительным расчетам, в выходные ожидается переменная облачность и небольшие дожди.

Улучшение погоды на этой неделе прогнозировал и специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ночью температура воздуха будет плюс 1-6 градусов, а днем прогреется до плюс 10-15, сообщили «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных