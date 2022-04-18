Синоптик спрогнозировал потепление в Москве с 19 апреля
Погода в Москве начнет улучшаться с 19 апреля: температура дойдет до плюс 13-16 градусов, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Со вторника в Москву придет погода, которая будет очень позитивно восприниматься. Особенная радость — всю рабочую неделю [будет] преимущественно без осадков. Понедельник будет переходным днем, но уже потеплеет сразу на 5 градусов. Во вторник температура будет стремиться к 15 градусам, а в среду перешагнет эту отметку», — рассказал Вильфанд.
По его словам, в течение рабочей недели температура прогреется до плюс 13-16 градусов. В четверг погода ненадолго ухудшится — ожидаются небольшие осадки и понижение температуры до плюс 13 градусов. По предварительным расчетам, в выходные ожидается переменная облачность и небольшие дожди.
Улучшение погоды на этой неделе прогнозировал и специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ночью температура воздуха будет плюс 1-6 градусов, а днем прогреется до плюс 10-15, сообщили «РИА Новости».