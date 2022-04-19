Минпросвещения рекомендовало школам забирать телефоны у учеников перед занятиями

«Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу или входом в класс», — сказал Кравцов. По его словам, использовать телефон рекомендуется только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса. «В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы, на августовских совещаниях они будут обсуждены, с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями», — пояснил Кравцов.