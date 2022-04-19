Минпросвещения рекомендовало школам забирать телефоны у учеников перед занятиями
Минпросвещения рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в школу или классом, заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время школьного исторического форума «Сила в правде», трансляция которого велась обществом «Знание».
«Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу или входом в класс», — сказал Кравцов. По его словам, использовать телефон рекомендуется только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса. «В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы, на августовских совещаниях они будут обсуждены, с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями», — пояснил Кравцов.
Ранее сегодня Кравцов заявил, что с нового учебного года по понедельникам в российских школах будут исполнять гимн и поднимать флаг России. Впервые идея включить в воспитательный процесс церемонию подъема государственного флага была предложена воспитателем детских лагерей «Кипарис» и «Артек» Вячеславом Антиповым. Кроме того, как заявил сегодня министр, профильное ведомство планирует ввести изучение истории с первого класса школы. Сроки вступления новых правил в силу он не уточнял.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования». Поправки позволят обеспечить все школы страны государственной символикой.