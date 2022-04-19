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Минпросвещения рекомендовало школам забирать телефоны у учеников перед занятиями

Ведомости

Минпросвещения рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в школу или классом, заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время школьного исторического форума «Сила в правде», трансляция которого велась обществом «Знание».

«Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу или входом в класс», — сказал Кравцов. По его словам, использовать телефон рекомендуется только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса. «В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы, на августовских совещаниях они будут обсуждены, с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями», — пояснил Кравцов.

Ранее сегодня Кравцов заявил, что с нового учебного года по понедельникам в российских школах будут исполнять гимн и поднимать флаг России. Впервые идея включить в воспитательный процесс церемонию подъема государственного флага была предложена воспитателем детских лагерей «Кипарис» и «Артек» Вячеславом Антиповым. Кроме того, как заявил сегодня министр, профильное ведомство планирует ввести изучение истории с первого класса школы. Сроки вступления новых правил в силу он не уточнял.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Развитие образования». Поправки позволят обеспечить все школы страны государственной символикой.

Ранее по теме: В российских школах с 1 сентября будут регулярно исполнять гимн России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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