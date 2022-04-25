ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье

21 апреля ФСБ сообщила, что задержала в Симферополе россиянина — сторонника ИГ, который планировал подорвать железнодорожные пути. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). В доме задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно и экстремистскую литературу.