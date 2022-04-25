ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», который планировал теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Ставрополье, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла», — сообщили в ФСБ (цитата по «РИА Новости»).
В ходе обыска по месту жительства мужчины силовики изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, которые он купил для изготовления самодельной бомбы. Задержанный дал признательные показания, против него возбудили уголовное дело.
21 апреля ФСБ сообщила, что задержала в Симферополе россиянина — сторонника ИГ, который планировал подорвать железнодорожные пути. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств). В доме задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно и экстремистскую литературу.