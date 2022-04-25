Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий
Президент РФ Владимир Путин объявил 2022–2031 гг. в России десятилетием науки и технологий, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Постановляю объявить 2022-2031 гг. в РФ десятилетием науки и технологий», — говорится в документе. Такой выбор был сделан в целях усиления роли науки и технологий «в решении важнейших задач развития общества и страны».
Согласно указу главы государства, основными задачами десятилетия будут привлечение талантливой молодежи в исследования и разработки, содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению «важнейших задач развития общества и страны», а также повышение доступности информации о достижениях в технологичных сферах для россиян.
2021 г. по указу президента был также объявлен Годом науки и технологий. 2020 г., в свою очередь, был выбран Годом памяти и славы по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В начале марта Путин подписал указ, призванный удержать IT-работников в стране. В частности, российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля до конца 2024 г. Кроме того, IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Помимо этого была запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет могут получить отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и рассчитывать на льготную ипотеку. Правительство также планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.