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Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий

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Президент РФ Владимир Путин объявил 2022–2031 гг. в России десятилетием науки и технологий, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. 

«Постановляю объявить 2022-2031 гг. в РФ десятилетием науки и технологий», — говорится в документе. Такой выбор был сделан в целях усиления роли науки и технологий «в решении важнейших задач развития общества и страны».

Согласно указу главы государства, основными задачами десятилетия будут привлечение талантливой молодежи в исследования и разработки, содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению «важнейших задач развития общества и страны», а также повышение доступности информации о достижениях в технологичных сферах для россиян. 

2021 г. по указу президента был также объявлен Годом науки и технологий. 2020 г., в свою очередь, был выбран Годом памяти и славы по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В начале марта Путин подписал указ, призванный удержать IT-работников в стране. В частности, российские IT-компании освободили от налога на прибыль и налогового, валютного и другого контроля до конца 2024 г. Кроме того, IT-компании смогут получить выгодные кредиты по ставке до 3% как на текущую деятельность, так и на новые проекты. Помимо этого была запущена ежегодная программа грантов на поддержку перспективных решений. Программисты до 27 лет могут получить отсрочку от призыва на военную службу на время работы в IT и рассчитывать на льготную ипотеку. Правительство также планирует упростить трудоустройство иностранцев в сфере IT и выдачу им вида на жительство.

Ранее по теме: Путин подписал указ о проведении Года науки и технологий в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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