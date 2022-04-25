Газета
Общество

Путин подписал указ о создании информационной антикоррупционной системы «Посейдон»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственной информационной системы по борьбе с коррупцией «Посейдон». Ее координатором будет администрация президента, оператором — Федеральная служба охраны (ФСО), следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Система "Посейдон" создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных государственных органов, органов публичной власти, федеральной избирательной территории «Сириус» и Банка России по профилактике коррупционных и иных правонарушений», — говорится в положении о системе, которое утверждает президентский указ.

Поясняется, что система использует в том числе информационно-коммуникационные технологии анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных с целью борьбы с коррупцией. В системе «Посейдон», согласно документу, будет содержаться информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами.

Методическую и консультационную помощь в работе системы будет оказывать Минтруд. Порядок взаимодействия «Посейдона» с другими информационными системами будет определен в течение трех месяцев, также будут определены органы и организации, предоставляющие системе информацию.

По данным МВД, в 2021 г. в России было зарегистрировано более 35 000 преступлений коррупционной направленности, что почти на 13,8% превышает уровень 2020 г. Из них более половины (18 599) пришлось на преступления, связанные со взяточничеством, этот показатель за год вырос почти на треть.

Ранее по теме: Барщевский: России грозит «колоссальный» рост коррупции на фоне западных санкций

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных