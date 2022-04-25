Путин подписал указ о создании информационной антикоррупционной системы «Посейдон»

По данным МВД, в 2021 г. в России было зарегистрировано более 35 000 преступлений коррупционной направленности, что почти на 13,8% превышает уровень 2020 г. Из них более половины (18 599) пришлось на преступления, связанные со взяточничеством, этот показатель за год вырос почти на треть.