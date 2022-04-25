Путин подписал указ о создании информационной антикоррупционной системы «Посейдон»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственной информационной системы по борьбе с коррупцией «Посейдон». Ее координатором будет администрация президента, оператором — Федеральная служба охраны (ФСО), следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Система "Посейдон" создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных государственных органов, органов публичной власти, федеральной избирательной территории «Сириус» и Банка России по профилактике коррупционных и иных правонарушений», — говорится в положении о системе, которое утверждает президентский указ.
Поясняется, что система использует в том числе информационно-коммуникационные технологии анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных с целью борьбы с коррупцией. В системе «Посейдон», согласно документу, будет содержаться информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами.
Методическую и консультационную помощь в работе системы будет оказывать Минтруд. Порядок взаимодействия «Посейдона» с другими информационными системами будет определен в течение трех месяцев, также будут определены органы и организации, предоставляющие системе информацию.
По данным МВД, в 2021 г. в России было зарегистрировано более 35 000 преступлений коррупционной направленности, что почти на 13,8% превышает уровень 2020 г. Из них более половины (18 599) пришлось на преступления, связанные со взяточничеством, этот показатель за год вырос почти на треть.