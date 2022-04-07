Барщевский: России грозит «колоссальный» рост коррупции на фоне западных санкций
Россия может столкнуться с резким повышением уровня коррупции на фоне введения санкций со стороны западных стран, считает полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.
По мнению полпреда, с ростом коррупции не поможет справиться усиление контроля и ужесточение наказаний. В качестве примера он привел опыт Китая. «Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — объяснил юрист. Он предположил, что действенным методом борьбы с коррупцией может стать развитие политической конкуренции и гражданского общества.
По данным МВД, в 2021 г. в России было зарегистрировано более 35 000 преступлений коррупционной направленности, что почти на 13,8% превышает уровень 2020 г. Из них более половины (18 599) пришлось на преступления, связанные со взяточничеством, этот показатель за год вырос почти на треть.