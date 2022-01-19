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Общество

Число связанных со взятками преступлений в России выросло за год почти на 30%

Ведомости

В прошлом году в России было выявлено 18 599 преступлений, связанных со взяточничеством, следует из статистических данных МВД. Этот показатель вырос на 27,8% по сравнению с 2020 г.

При этом из них 5020 преступлений пришлось на факты получения, а 4499 — дачи взятки. Их количество выросло на 20,3 и 23,3% соответсвенно. Также был зафиксирован 2041 случай посредничества во взяточничестве — это на 40,7% больше, чем в 2020-м. На мелкое взяточничество пришлось 7031 преступление (+33,3%).

Всего в России в 2021 г. было зарегистрировано более 35 000 преступлений коррупционной направленности, что почти на 13,8% превышает уровень 2020 г. Общее количество зарегистрированных в прошлом году преступлений снизилось по сравнению с 2020-м на 1,9%. Между тем количество преступлений экономической направленности выросло на 11,6%.

Ущерб от преступлений, совершенных в России в прошлом году, вырос на 62,7% и составил 834,5 млрд руб. Значительная часть ущерба (92,2%) пришлась на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (55,3%) составляют хищения чужого имущества. На квартирные кражи приходится 1,5% всех выявленных преступлений.

Ранее по теме: Ущерб от преступлений в России за год составил 834,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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