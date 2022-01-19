Число связанных со взятками преступлений в России выросло за год почти на 30%

При этом из них 5020 преступлений пришлось на факты получения, а 4499 — дачи взятки. Их количество выросло на 20,3 и 23,3% соответсвенно. Также был зафиксирован 2041 случай посредничества во взяточничестве — это на 40,7% больше, чем в 2020-м. На мелкое взяточничество пришлось 7031 преступление (+33,3%).