Число связанных со взятками преступлений в России выросло за год почти на 30%
В прошлом году в России было выявлено 18 599 преступлений, связанных со взяточничеством, следует из статистических данных МВД. Этот показатель вырос на 27,8% по сравнению с 2020 г.
При этом из них 5020 преступлений пришлось на факты получения, а 4499 — дачи взятки. Их количество выросло на 20,3 и 23,3% соответсвенно. Также был зафиксирован 2041 случай посредничества во взяточничестве — это на 40,7% больше, чем в 2020-м. На мелкое взяточничество пришлось 7031 преступление (+33,3%).
Всего в России в 2021 г. было зарегистрировано более 35 000 преступлений коррупционной направленности, что почти на 13,8% превышает уровень 2020 г. Общее количество зарегистрированных в прошлом году преступлений снизилось по сравнению с 2020-м на 1,9%. Между тем количество преступлений экономической направленности выросло на 11,6%.
Ущерб от преступлений, совершенных в России в прошлом году, вырос на 62,7% и составил 834,5 млрд руб. Значительная часть ущерба (92,2%) пришлась на преступления, совершенные в городах и поселках городского типа. Больше половины всех зарегистрированных преступлений (55,3%) составляют хищения чужого имущества. На квартирные кражи приходится 1,5% всех выявленных преступлений.