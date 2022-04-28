Ростуризм заявил о планах запустить чартерные рейсы в Турцию и Египет в мае
Ростуризм работает над запуском чартерных рейсов в Турцию и Египет с мая, сообщила в ходе брифинга глава ведомства Зарина Догузова.
Сейчас у России есть прямое авиасообщение со Стамбулом и египетскими курортами, но этих объемов недостаточно. «Работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели и туроператоры могли начать реализовывать объем накопленных обязательств»,— сказала глава Ростуризма в ходе брифинга (цитата по ТАСС).
Сейчас россиянам доступны, кроме Турции и Египта, ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн и Сейшельские острова, а со второй половины мая планируется запустить прямое авиасообщение с Мальдивами. Также россияне могут поехать в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию. В некоторые страны россияне могут добраться с пересадками.