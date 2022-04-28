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Ростуризм заявил о планах запустить чартерные рейсы в Турцию и Египет в мае

Ведомости

Ростуризм работает над запуском чартерных рейсов в Турцию и Египет с мая, сообщила в ходе брифинга глава ведомства Зарина Догузова.

Сейчас у России есть прямое авиасообщение со Стамбулом и египетскими курортами, но этих объемов недостаточно. «Работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели и туроператоры могли начать реализовывать объем накопленных обязательств»,— сказала глава Ростуризма в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Сейчас россиянам доступны, кроме Турции и Египта, ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн и Сейшельские острова, а со второй половины мая планируется запустить прямое авиасообщение с Мальдивами. Также россияне могут поехать в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию. В некоторые страны россияне могут добраться с пересадками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных