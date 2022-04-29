Рогозин допустил перенос лунных миссий

По его словам, миссию «Луна-25» запустят в 2022 г. — контрольную дату запуска определят после окончания испытаний. «Что касается миссии орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", они будут, возможно, скорректированы с учетом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее», — сообщил Рогозин.