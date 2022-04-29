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Рогозин допустил перенос лунных миссий

Ведомости

«Роскосмос» может отложить запуск орбитального аппарата «Луна-26» и тяжелого посадочного аппарата «Луна-27», сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

По его словам, миссию «Луна-25» запустят в 2022 г. — контрольную дату запуска определят после окончания испытаний. «Что касается миссии орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", они будут, возможно, скорректированы с учетом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее», — сообщил Рогозин.

Он призвал с пониманием отнестись к возможному переносу запуска. По его словам, наука — это важно, но сейчас речь идет «о жизнеспособности российской орбитальной группировки и ее работе как группировки двойного и военного назначения». «Но лунные миссии мы далеко не откладываем», — подчеркнул он.

«Луна-25» должна стать первой за последние 46 лет отечественной лунной миссией. Она предусматривает изучение естественного спутника Земли с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю. В рамках проекта планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Посадочный аппарат будет исследовать поверхность Луны в районе южного полюса. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны — не менее одного земного года.

Запуск автоматической межпланетной станции неоднократно переносился, сейчас он запланирован на 22 августа 2022 г. с космодрома Восточный. Планируется, что миссия «Луна-26», в ходе которой аппарат отсканирует почти всю поверхность Луны с орбиты, будет запущена в 2024 г., миссия «Луна-27» — в 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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