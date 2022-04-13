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ЕКА приостановит участие в российских лунных миссиях

Ведомости

Европейское космическое агентство (ЕКА) приостановит сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках лунных миссий «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27», говорится в пресс-релизе организации.

В ЕКА заявили, что российская военная операция на Украине и санкции стран Запада представляют собой «фундаментальное изменение обстоятельств» и делают невозможным продолжение сотрудничества по исследованию Луны.

«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», — прокомментировал решение глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Луна-25» должна стать первой за последние 46 лет отечественной лунной миссией. Она предусматривает изучение естественного спутника Земли с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю. В рамках проекта планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Посадочный аппарат будет исследовать поверхность Луны в районе южного полюса. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны — не менее одного земного года.

Запуск автоматической межпланетной станции неоднократно переносился, сейчас он запланирован на 22 августа 2022 г. с космодрома Восточный. В прошлом году ЕКА поставило в РФ камеру «Пилот-Д», которая должна обеспечить высокоточную посадку российского модуля. Планируется, что миссия «Луна-26», в ходе которой аппарат отсканирует почти всю поверхность Луны с орбиты, будет запущена в 2024 г., миссия «Луна-27» — в 2025 г.

Ранее ЕКА отказалось от совместной с «Роскосмосом» миссии ExoMars по исследованию Марса, основная цель которой — поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете. Ее запуск был намечен на сентябрь 2022 г.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о планах возобновить российскую лунную программу и запустить «Луну-25». Он напомнил, что программа должна быть реализована в III квартале 2022 г.

Ранее по теме: Путин заявил о возобновлении лунной программы России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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