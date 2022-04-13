ЕКА приостановит участие в российских лунных миссиях
Европейское космическое агентство (ЕКА) приостановит сотрудничество с «Роскосмосом» в рамках лунных миссий «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27», говорится в пресс-релизе организации.
В ЕКА заявили, что российская военная операция на Украине и санкции стран Запада представляют собой «фундаментальное изменение обстоятельств» и делают невозможным продолжение сотрудничества по исследованию Луны.
«Значит, снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с возу, русской кобыле легче», — прокомментировал решение глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Луна-25» должна стать первой за последние 46 лет отечественной лунной миссией. Она предусматривает изучение естественного спутника Земли с орбиты и поверхности, забор и доставку лунного грунта на Землю. В рамках проекта планируется запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов. Посадочный аппарат будет исследовать поверхность Луны в районе южного полюса. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны — не менее одного земного года.
Запуск автоматической межпланетной станции неоднократно переносился, сейчас он запланирован на 22 августа 2022 г. с космодрома Восточный. В прошлом году ЕКА поставило в РФ камеру «Пилот-Д», которая должна обеспечить высокоточную посадку российского модуля. Планируется, что миссия «Луна-26», в ходе которой аппарат отсканирует почти всю поверхность Луны с орбиты, будет запущена в 2024 г., миссия «Луна-27» — в 2025 г.
Ранее ЕКА отказалось от совместной с «Роскосмосом» миссии ExoMars по исследованию Марса, основная цель которой — поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете. Ее запуск был намечен на сентябрь 2022 г.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о планах возобновить российскую лунную программу и запустить «Луну-25». Он напомнил, что программа должна быть реализована в III квартале 2022 г.