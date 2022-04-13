ЕКА приостановит участие в российских лунных миссиях

Запуск автоматической межпланетной станции неоднократно переносился, сейчас он запланирован на 22 августа 2022 г. с космодрома Восточный. В прошлом году ЕКА поставило в РФ камеру «Пилот-Д», которая должна обеспечить высокоточную посадку российского модуля. Планируется, что миссия «Луна-26», в ходе которой аппарат отсканирует почти всю поверхность Луны с орбиты, будет запущена в 2024 г., миссия «Луна-27» — в 2025 г.