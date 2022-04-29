«Аэрофлот» возобновит полеты в Анталью и Стамбул с 6 мая
«Аэрофлот» c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Полеты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — говорится в сообщении.
25 апреля компания сообщила, что возобновит регулярные рейсы на Мальдивские острова с 13 мая. В компании также уточнили, что пассажиры уже могут забронировать билеты на будущие поездки. С 23 апреля «Аэрофлот» возобновил полеты в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан, Армению и на Шри-Ланку.
«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это было связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта.
11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они якобы «не соответствуют международным стандартам безопасности».