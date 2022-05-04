Минобрнауки сообщило о зачислении более 500 студентов иностранных вузов в российские

Ранее власти России сообщили, что после начала спецоперации на Украине россияне за рубежом начали сталкиваться с проявлениями русофобии, в том числе иностранные вузы стали отчислять студентов из России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД обеспокоен положением русских людей за рубежом, и отметил, что на них совершают физические нападения. Министр заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников, которые за границей подвергаются травле, любыми правовыми методами. По словам Лаврова, преступления в отношении россиян за рубежом являются большой проблемой.