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Общество

Минобрнауки сообщило о зачислении более 500 студентов иностранных вузов в российские

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525 студентов, которых после начала спецоперации на Украине отчислили из иностранных университетов, зачислили в российские вузы, сообщило Минобрнауки. Они будут учиться на бюджетных местах или по контракту, но стоимость обучения компенсирует сам университет.

«Все студенты продолжат обучение в РФ на вакантных бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсирована за счет вуза. Количество бюджетных мест для россиян не уменьшится», — заявили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что к началу мая российские университеты получили более 1300 заявок от студентов, которых безосновательно отчислили из иностранных вузов. Больше всего заявок поступило от студентов из Чехии, Польши, Великобритании, США, Германии и Франции, а также от студентов с Украины, из ДНР и ЛНР.

Ранее власти России сообщили, что после начала спецоперации на Украине россияне за рубежом начали сталкиваться с проявлениями русофобии, в том числе иностранные вузы стали отчислять студентов из России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД обеспокоен положением русских людей за рубежом, и отметил, что на них совершают физические нападения. Министр заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников, которые за границей подвергаются травле, любыми правовыми методами. По словам Лаврова, преступления в отношении россиян за рубежом являются большой проблемой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных