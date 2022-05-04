Минобрнауки сообщило о зачислении более 500 студентов иностранных вузов в российские
525 студентов, которых после начала спецоперации на Украине отчислили из иностранных университетов, зачислили в российские вузы, сообщило Минобрнауки. Они будут учиться на бюджетных местах или по контракту, но стоимость обучения компенсирует сам университет.
«Все студенты продолжат обучение в РФ на вакантных бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсирована за счет вуза. Количество бюджетных мест для россиян не уменьшится», — заявили в министерстве.
В пресс-службе отметили, что к началу мая российские университеты получили более 1300 заявок от студентов, которых безосновательно отчислили из иностранных вузов. Больше всего заявок поступило от студентов из Чехии, Польши, Великобритании, США, Германии и Франции, а также от студентов с Украины, из ДНР и ЛНР.
Ранее власти России сообщили, что после начала спецоперации на Украине россияне за рубежом начали сталкиваться с проявлениями русофобии, в том числе иностранные вузы стали отчислять студентов из России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД обеспокоен положением русских людей за рубежом, и отметил, что на них совершают физические нападения. Министр заявил, что Россия будет защищать своих соотечественников, которые за границей подвергаются травле, любыми правовыми методами. По словам Лаврова, преступления в отношении россиян за рубежом являются большой проблемой.