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Суд в Москве заочно арестовал журналиста Невзорова

Ведомости

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., обвиняемому по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — отмечено в сообщении.

4 мая МВД объявило в розыск журналиста, однако не уточнило, в рамках какого дела. Следственный комитет (СК) России ранее возбудил уголовное дело против Невзорова после того, как 9 марта он опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».

После этого, 27 марта, Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт журналиста, а также его аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». 22 апреля Невзоров был признан Минюстом иностранным агентом. С середины марта журналист находится за пределами России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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