Суд в Москве заочно арестовал журналиста Невзорова

4 мая МВД объявило в розыск журналиста, однако не уточнило, в рамках какого дела. Следственный комитет (СК) России ранее возбудил уголовное дело против Невзорова после того, как 9 марта он опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».