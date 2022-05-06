Суд в Москве заочно арестовал журналиста Невзорова
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова, который ранее был включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, по уголовному делу о распространении дезинформации о российской армии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.
«Суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., обвиняемому по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — отмечено в сообщении.
4 мая МВД объявило в розыск журналиста, однако не уточнило, в рамках какого дела. Следственный комитет (СК) России ранее возбудил уголовное дело против Невзорова после того, как 9 марта он опубликовал на своих страницах в соцсетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе».
После этого, 27 марта, Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт журналиста, а также его аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». 22 апреля Невзоров был признан Минюстом иностранным агентом. С середины марта журналист находится за пределами России.