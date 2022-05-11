Роструд напомнил о следующих длинных выходных в июне
Следующие длинные выходные в России будут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России (12 июня), следует из производственного календаря на 2022 г.
В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому праздничные выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. А следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной. После этого длинные выходные ожидаются 4-6 ноября в связи с Днем народного единства.
Как поясняли ранее в Роструде, нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, положено выплачивать дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом или соглашениями.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По его словам, правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно. Тем не менее сделать выходными дни в мае постоянно не предлагается, так как предприниматели будут сталкиваться с определенными проблемами, добавил он.