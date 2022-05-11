Роструд напомнил о следующих длинных выходных в июне

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По его словам, правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно. Тем не менее сделать выходными дни в мае постоянно не предлагается, так как предприниматели будут сталкиваться с определенными проблемами, добавил он.