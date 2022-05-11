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Общество

Роструд напомнил о следующих длинных выходных в июне

Ведомости

Следующие длинные выходные в России будут с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России (12 июня), следует из производственного календаря на 2022 г.

В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому праздничные выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно. А следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной. После этого длинные выходные ожидаются 4-6 ноября в связи с Днем народного единства.

Как поясняли ранее в Роструде, нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Кроме того, работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, положено выплачивать дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом или соглашениями.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее предложил продлить майские праздники в текущем году до 10 дней — с 1 по 10 мая. По его словам, правительство не поддержало идею о продлении майских праздников, но регионы могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно. Тем не менее сделать выходными дни в мае постоянно не предлагается, так как предприниматели будут сталкиваться с определенными проблемами, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных