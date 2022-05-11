Дети участников спецоперации смогут поступить в вуз по новым правилам с 2022 года
Дети участников спецоперации России на Украине смогут с 2022/23 учебного года поступать в вузы без вступительных испытаний, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщило Минобрнауки.
«В российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному вузу», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что дети раненых и погибших в ходе спецоперации смогут поступить в университет без вступительных испытаний, кроме дополнительных творческих и профессиональных испытаний. Такие правила будут распространяться на все российские вузы. В течение месяца министерство подготовит и направит вузам методические рекомендации по новым правилам приема.
Ранее министерство сообщило, что абитуриенты из ДНР и ЛНР могут поступить в вузы в России по квоте правительства для иностранцев. На будущий учебный год ее увеличили на 5000 до 23 000 мест. 4 мая Минобрнауки заявило, что 525 российских студентов, которых отчислили из иностранных университетов после начала спецоперации, были зачислены в вузы в России. К началу мая институты получили более 1300 заявок от студентов, которых безосновательно отчислили за границей.