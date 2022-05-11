Дети участников спецоперации смогут поступить в вуз по новым правилам с 2022 года

Ранее министерство сообщило, что абитуриенты из ДНР и ЛНР могут поступить в вузы в России по квоте правительства для иностранцев. На будущий учебный год ее увеличили на 5000 до 23 000 мест. 4 мая Минобрнауки заявило, что 525 российских студентов, которых отчислили из иностранных университетов после начала спецоперации, были зачислены в вузы в России. К началу мая институты получили более 1300 заявок от студентов, которых безосновательно отчислили за границей.