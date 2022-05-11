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Общество

Дети участников спецоперации смогут поступить в вуз по новым правилам с 2022 года

Ведомости

Дети участников спецоперации России на Украине смогут с 2022/23 учебного года поступать в вузы без вступительных испытаний, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщило Минобрнауки.

«В российских вузах будут установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, чьи родители принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному вузу», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что дети раненых и погибших в ходе спецоперации смогут поступить в университет без вступительных испытаний, кроме дополнительных творческих и профессиональных испытаний. Такие правила будут распространяться на все российские вузы. В течение месяца министерство подготовит и направит вузам методические рекомендации по новым правилам приема.

Ранее министерство сообщило, что абитуриенты из ДНР и ЛНР могут поступить в вузы в России по квоте правительства для иностранцев. На будущий учебный год ее увеличили на 5000 до 23 000 мест. 4 мая Минобрнауки заявило, что 525 российских студентов, которых отчислили из иностранных университетов после начала спецоперации, были зачислены в вузы в России. К началу мая институты получили более 1300 заявок от студентов, которых безосновательно отчислили за границей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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